Cuarentena descartada por ahora: Gobierno informa que RM se mantendrá todo marzo en Fase 2

"No hemos pensado en ningún momento pasar a todo Santiago a cuarentena, pero tampoco podemos decir que eso no va a ser evaluado", puntualizó el ministro de Salud, Enrique Paris.

Beatriz Stange

13.03.2021

El Gobierno aclaró los rumores que han circulado respecto de una posible cuarentena total para la región Metropolitana, enfatizando que aunque no es una opción que se ha planteado en los consejos, pero es una decisión que tampoco puede descartarse en el futuro.

Así, el ministro de Salud, Enrique Paris, explicó que "las decisiones de cambios de fase en el Paso a Paso la toma un grupo bastante importante de gente. Ministros, subsecretarios, expertos en cifras, epidemiólogos y también el Presidente de la República".

En ese sentido, definió el retroceso de toda la región a la fase 2 de Transición como "un golpe bastante fuerte y hemos dicho que se mantendrá durante el resto de marzo, por lo menos".





Por un posible avance o retroceso, Paris indicó que "no podemos hacer cambios bruscamente, a menos que haya una alteración muy grande de pacientes (...) Se irá evaluando los lunes y jueves como lo hacemos siempre. No hemos pensado en ningún momento pasar a todo Santiago a cuarentena, pero tampoco podemos decir que eso no va a ser evaluado. Siempre estamos viendo los números".

Minsal informa 5.928 nuevos contagios y 123 fallecidos en la última jornada

El Ministerio de Salud realizó este sábado un nuevo balance sobre la situación del coronavirus en el país, informando 5.928 nuevos contagios y 123 fallecidos por causa de la enfermedad en la última jornada.

Además, se comunicó que este sábado se realizó la mayor cantidad de exámenes PCR en un solo día con 69.517. Por otra parte, la cifra de casos activos alcanzó a 32.705.

Sábado 13 de marzo | Red Asistencial #COVID_19



🔸 1.960 hospitalizados

🔸 1.640 en ventilación mecánica

🔸 214 camas críticas disponibles

🔸 69.517 exámenes PCR realizados (10.052.114 en total) pic.twitter.com/KgqHfhnAu9 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 13, 2021

De los nuevos contagios, 4.052 se mostraron sintomáticos, 1.520 asintomáticos y 356 aún no han sido notificados.

En cuanto a las cifras totales de la pandemia, ya son 885.379 los casos confirmados a nivel nacional, así como 21.574 los decesos.

Por otra parte, se informó que actualmente son 1.960 las personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 1.640 se encuentran en ventilación mecánica, quedando 214 camas críticas a nivel nacional.

Finalmente, se informó que la positividad en todo el país alcanzó el 8,38%, mientras que en la región Metropolitana llegó hasta el 7%.