Felipe Guevara: "Estoy contento con lo que he hecho en estas semanas"

24Horas.cl Tvn

05.01.2020

Felipe Guevara se ha encontrado en el centro de las críticas de la oposición, luego de pedir el copamiento de Carabineros en Plaza Italia, acción que provocaría que ingresaran una acusación constitucional en su contra.

Sin embargo el intendenten Metropolitano asegura que la ofensiva no se justifica, sin embargo hace un mea culpa y asegura que "siempre se puede hacer mejor" refiriéndose al trabajo que le ha tocado en plena crisis social y asegura que el copamiento policial fue "una estrategia que nació de ellos" refiriéndose a Carabineros.

En una entrevista con La Tercera, Guevara se sinceró y confesó qué piensa realmente acerca de la acusación constitucional levantada en su contra, donde se le acusa de vulnerar la libertad de expresión y el derecho a reunión.

En ese marco confesó que: "No considero que sea algo contra mí, en lo personal, es en contra del gobierno. Lo que busca es impedir que gobernemos. Usted comprenderá que si todos los meses van a intentar destituir a un intendente o a un ministro, se hace difícil gobernar. Y, en segundo lugar, tiene que ver con favorecer la inseguridad, es contra el estado de derecho, es contra las personas que necesitan seguridad".

La periodista a cargo de la conversación insisitó en los "cambios de criterio" que se realizaban desde que se dio inicio al estallido social y comparó sus medidas con las de su antecesora Karla Rubilar, a lo que el intendente respondió: "El intendente no tiene ninguna facultad de disponer de Carabineros; la obligación que tiene el intendente es de mantener el orden público, y lo que uno hace es instruir a Carabineros, en el sentido de pedirles colaboración para mantener el orden público. Ahora, de qué manera se hace, con cuántos carabineros, con cuántos lanzaguas, si se disparan bombas lacrimógenas, eso no depende de la autoridad política, sino que depende de la autoridad policial. Y está en todas las leyes avalado eso".

Ante esto se le pregunta si detrás de sus decisiones está la instrucción del Presidente, sin embargo el lo niega rotundamente:"No, la instrucción que tuve desde el día uno del Presidente Piñera es devolver lo antes posible la ciudad a los vecinos de la Región Metropolitana. Y devolverlo significaba que el transporte público volviera a funcionar, que las estaciones de Metro abrieran cuanto antes, que los semáforos funcionaran, que la actividad cultural y deportiva volviera a Santiago…" confesó.

Cuando le preguntan acerca la responsabilidad que siente respecto a las acusaciones de coartar las libertades él asegura que es muy lejano a lo que realmente es "He dicho siempre; las marchas, las manifestaciones, son una señal de sanidad democrática" y agregó "por eso he autorizado todas y cada una de las manifestaciones que me han pedido, y no tengo ningún inconventiente con ello".

La idea inicial del copamiento

Para enfatizar en el tema le cuestionaron "¿cómo se entiende que anuncie una estrategia y después diga que eso no depende de usted?" A lo que Guevara respondió: "Yo no lo hice como un anuncio, lo hice como una información. Me pareció que era adecuado en ese momento informar a la comunidad de lo que iba a ocurrir y me pareció adecuado informar a la comunidad lo que había sucedido, como una suerte de balance".

El intendente aseguró incluso que la estrategia de copamiento fue idea de Carabiernos: "Es una estrategia que nació de ellos. Por ejemplo, yo le digo a Carabineros que tenemos que terminar con el comercio ambulante que tenemos en algunas zonas de Santiago. La forma en que ellos lo hacen, con cuántos carabineros, a qué hora y qué día, la parte estratégica, es función de Carabineros, no es función del intendente" aseguró.

Sin embargo aclara que dicha decisión fue evaluada por él: "yo creo que hay una buena evaluación de lo que ha hecho Carabineros. Por eso, yo he apoyado a Carabineros. Después de esa estrategia de Carabineros, usted ve que los locales comerciales pudieron abrir los lunes en la mañana, el sector del barrio Bellavista también lo pudo hacer… Preguntémosle a los locatarios, a los vecinos. A mí me parece que la estrategia de Carabineros fue exitosa del punto de vista de la convivencia y la ciudad".

Además aseguró que Carabineros seguirá yendo al sector: "Carabineros va a ir, por lo que me han informado, adecuando sus estrategias de acuerdo a las circunstancias" confesó.

Negación ante una posible renuncia y su autoevaluación

El intendente aseguró que es muy injusta la acusación que se le hace, por lo que "renunciar significaría darles la razón a quienes injustamente usan un instrumento que es el más grave y más alto que tiene la Cámara de Diputados. Y eso me parece de una irresponsabilidad tremenda. La respuesta a una irresponsabilidad no puede ser la renuncia, la respuesta a una irresponsabilidad debe ser la defensa, los argumentos ponerlos arriba de la mesa. Eso es lo que voy a hacer".

Cuando se le pide evaluar su gestión aegura que no tiene por qué hacerlo, que esa tarea es del Presidente, sin embargo agrega: "Yo estoy contento con lo que hemos hecho. Siempre hay muchos desafíos, siempre se puede hacer mejor, pero estoy contento con lo que he hecho en estas semanas".

Al momento de cuestionarse si hay arrepentimiento al haber aceptado el cargo de intendente, asegura que ha sido duro "pero yo sentí que tenía el deber de aceptar la invitación del Presidente Piñera, estábamos en un momento de mucho conflicto social. En ese momento no se veía un desenlace de esa crisis, el Presidente me pide que me haga cargo de la intendencia, y la verdad es que tendría que haber sido muy poco patriota para haber dicho que no. Y, por eso, renuncié a donde estaba y me vine a la intendencia, siempre sabiendo que iba a ser un desafío gigante. Yo sabía que iba a ser complejo, no me arrepiento de haberme venido a colaborar con el gobierno".

En ese contexto aseguró que estaba muy contento donde estaba en Lo Barnechea y que incluso estaba pensando enir a la reelección como alcalde.

Cuando se le pregunta si le gustaría competir en las elecciones parlamentarias, el intendente asegura: "Me encantaría acompañar al Presidente Piñera hasta el final de su gobierno. Me encantaría ser el último intendente de la Región Metropolitana -porque la figura del intendente se acaba- y poder, entonces, ser el primer delegado presidencial".