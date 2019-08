Felipe Kast y reforma laboral: "El Gobierno no actuó bien, cometió un error de forma"

18.08.2019

El senador de la Araucanía, Felipe Kast, fue uno de los invitados de este domingo en Estado Nacional, donde comentó la reacción que ha tenido el Gobierno en cuanto a la reforma laboral que se pretende implementar en el país.

El parlamentario de Evópoli cuestionó la forma en que el oficialismo reaccionó al proyecto presentado por Camila Vallejo de rebajar a 40 horas la jornada laboral semana, pero también quiso destacar que ha cambiado su actitud en la última semana.

"El Gobierno no actuó bien, cometió un error de forma", comenzó diciendo, para aseverar que "lo correcto era enfrentar este tema no en forma acelerada, ansiosa y eso creo que hizo la semana anterior".

Felipe Kast sobre jornada laboral de 40 horas: "No nos quedemos en vender sueños que no son ciertos"









Además, añadió que "lo que no me gustó de la forma en que se instalo este debate es que fue de una forma muy simplista, de una lógica que hay soluciones mágicas para problemas complejos", aseverando que "el desafío es cómo bajamos las horas sin que signifique menos empleo y menos sueldo".

Felipe Kast: "Es importante aprobar la reforma tributaria"









Pese a las críticas que tuvo sobre el apuro del Gobierno de presentar su proyecto de 41 horas laborales flexibles, Kast valoró el cambio de postura en La Moneda, aseverando que "me alegra ver que el Gobierno en la segunda semana, después de la semana de mayor ansiedad, ha puesto la pelota en el suelo, y creo que hoy día vamos por buen camino hacia poder salir ganando este debate".

Felipe Kast: "¿Cómo hacemos que Chile sea una plataforma tecnológica para que muchos quieran venir a invertir?"









Finalmente, cerrando este tema, valoró a Camila Vallejo con su proyecto presentado, señalando que "lo que hizo es que puso una pregunta difícil. Cuando tú eres Gobierno, presidente de Chile, tienes que tomarte esas preguntas difíciles, con respuestas difíciles, no con respuestas facilistas", añadiendo sobre el proyecto que "no estoy de acuerdo con las caricaturas que porque lo planteó una diputada comunista, no es serio".

Desigualdad en los municipios

Kast también habló sobre la desigualdad de ingresos en los municipios como algo que hay que solucionar lo antes posible, en el marco de los problemas que éstos tienen para combatir problemas como la seguridad.

"Tenemos una sociedad completamente fragmentada en su capacidad de hacerse cargo de las urgencias sociales que enfrentan los municipios más pobres", afirmó el senador.

Además, señaló que "si queremos tener focalización de los recursos más vulnerables, es una inmoralidad que tengamos municipios que tengan ingresos parecidos a los países europeos y otros a los países africanos".

Cerrando este tema, el parlamentario aseguró que "si queremos salvar la democracia de los populistas y el autoritarismo, tenemos que tener una democracia que funcione", señalando que el problema no es del sistema económico, sino de los mismos políticos.