Felipe Ward: Va a ser fundamental aprobar el proyecto que permite a las FF.AA. proteger infraestructura crítica, sin decretar estado de excepción

24Horas.cl Tvn

01.02.2020

Felipe Ward, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, hizo un balance respecto a las medidas que ha decidido tomar el gobierno, para avanzar en temas legislativos, según las peticiones que ha hecho la gente durante el estallido social.

En conversación con El Mercurio, el jefe de cartera expresó que es muy complejo decir que están contentos respecto a un balance legislativo casi al cierre del período ya que "sería injusto" expresó, porque "el país aún demanda mucho más por parte del mundo político", sin embargo señaló que "es innegable que se ha avanzado. No nos vamos a quedar tranquilos, no vamos a parar, vamos a seguir con este ritmo legislativo" enfatizó.

El ministro de la Segpres cntinuó para detallar los planes para marzo, en el cual aseguró que, "en materia de orden público, va a ser fundamental lograr aprobar rápidamente el proyecto que permite a las FF.AA., sin decretar estado de excepción, proteger infraestructura crítica", asegurando que ese proyecto "es prioridad uno en materia de agenda de seguirdad para el Ejecutivo".

Cámara de Diputados y acusaciones constitucionales

Ward evaluó las facultades discalizadoras que tiene la Cámara de Diputados y fue enfático en señalar que no pueden "abusar en sus atribuciones fiscalizadoras en desmedo de la aprobación de los proyectos de la agenda social del Gobierno" catalogándolo como un "error"

"Eso es catigado por parte de la ciudadanía. El hecho de que haya un festival de interpelaciones y de acusaciones constitucionales no contribuye a disminuir esa brecha que existe entre el mundo político y los ciudadanos", aseguró.

Desde el medio citado le consultan si "está por enviar una reforma para elevar los requisitos para presentar interpelaciones o acusaciones" a lo que el ministro de la Segpres señaló que le parece "útil tener esa discusión", sin embargo no es el momento.

"El abuso de estas instituciones es algo que no se puede discutir, habiendo acusaciones constitucionales en trámite, y lo que han hecho algunos sectores de la centroizquierda, de calendarizar interpelaciones y acusaciones constituticionales, constituye un error".

Lo que está por venir

El ministro de la Segpres sostuvo que hay un grupo de parlamentarios "patrocinando una moción" para reestructurar el comité político, sin embargo señala que él cree que "hay que esperar a marzo a ver si esa discución se produce o no en el Congreso. Por ahora estamos enfocados cada uno en su rol".

Respecto a ello, desde el medio consultaro '¿qué podría ocurrir en marzo?', a lo que Ward respondió: "Es cierto que han desarrollado teorías en torno a lo que va a ocurrir en los próximos meses, pero creo que lo más importate es desarrollar estrategias o pensar en estrategias en función de la evidencia, y por eso hay que ser cuidadosos, porque no hay nada más dañino que las fake news, no hay nada más dañino que rumores que no tienen sutento, y si bien naturalmente el Gobierno tiene que estar consciente, y preparado de que hay demandas ciudadanas que aún no han sido resueltas, coincido con el Presidente de la Repúblca en el sentido de lo que viene por denlante es mejor para Chile, tanto desde el punto de vista de los avances que podamos tener en materia legislativa, como las decisiones que como ciudadanos debemos tomar".

El jefe de cartera además señaló que en el próximo mes se viene "un desafío muy importante que debemos enfrentar como gobierno es comunicar de manera exitosa", ya que han tenido "muchos proyectos de ley que han sido aprobados en el Congreso que requieren una visibilidad mayor".

Y agregó: "Ha sido difícil poder desarrollar un trabajo en terreno, porque estamos ante una ciudadanía que está enojada con el mundo político y que reacciona mal cuando tiene a un político cerca, sea de gobierno o de oposición, pertenezca al Parlamento o al mundo municipal, aquí no ha habido distinciones, pero creo que la batalla comunicacional para mostrar lo que se ha hecho por parte del Gobierno, es algo que debe implicar un esfuerzo adicional en materia de despliegue territorial y es algo que vamos hacer".