Quién es Felipe Rojas, el vecino y dueño de la bodega en donde estaba Fernanda Maciel

25.06.2019

Carabineros detuvo esta madrugada a Felipe Rojas, sujeto de 35 años, quien fue apuntado como sospechoso de la muerte de Fernanda Maciel, cuyo cuerpo fue encontrado en la bodega ubicada a pocos metros de su casa.

El hombre es vecino del sector y conocido de Fernanda, y había sido entrevistado en reiteradas ocasiones durante la investigación al ser el dueño del inmueble en donde estaba Maciel.

Rojas fue ubicado en Providencia para ser detenido, luego de que la propia fiscal Macarena Cañas informara que el hallazgo de los restos.

¿Por qué no fue detenido antes? Cañas sostuvo que si bien existen imágenes de Rojas caminando con sacos de cemento en dirección a la bodega, no podían dar ninguna orden ante la no aparición del cuerpo.

"Las condiciones en las cuales fue sepultada (la joven) impedían e imposibilitaban que el cuerpo pudiese ser descubierto. El cuerpo estaba cubierto de cal, que evita los olores, y por lo tanto distrae la posibilidad de que los perros que están preparados para estos efectos pudieran encontrarlo. Además, (los restos) estaban bajo una loza de cemento", añadió.

El aludido no ha reconocido su autoría en el caso y ejerció su derecho de guardar silencio.