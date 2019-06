Caso Fernanda Maciel: Video muestra a detenido transportando cemento hacia la bodega

24Horas.cl Tvn

25.06.2019

Macarena Cañas, fiscal a cargo del caso Fernanda Maciel, sostuvo que existen videos que muestran a Felipe Rojas, el único detenido y sospechoso por la muerte de la joven, fue visto entrando cemento hacia la bodega en donde fue encontrada la aludida.

La persecutora indicó que las imágenes fueron una pista clave para iniciar nuevas diligencias en el caso, permitiendo hallar a la aludida.

"Que se pudra en la cárcel y sufra": El testimonio del pololo de Fernanda Maciel contra vecino Leer más

Consultada sobre por qué no se detuvo con mayor antelación a Rojas, Cañas remarcó que esto no se pudo concretar mientras no apareciera un cuerpo que permitiera vincular al sujeto, de 35 años.

Recordar que el sitio en donde fue ubicada Fernanda era de gran tamaño, repleta de escombros y con el cuerpo tapado con una capa espesa de cemento.

"Las condiciones en las cuales fue sepultada (la joven) impedían e imposibilitaban que el cuerpo pudiese ser descubierto. El cuerpo estaba cubierto de cal, que evita los olores, y por lo tanto distrae la posibilidad de que los perros que están preparados para estos efectos pudieran encontrarlo. Además, (los restos) estaban bajo una loza de cemento", añadió la persecutora.

: Cuerpo de Fernanda Maciel estaba cubierto de cemento a 70 centímetros de profundidad Leer más

Luis Pettersen, pololo de Fernanda Maciel, lanzó duras declaraciones a Rojas, culpándolo de la muerte de quien iba a ser la madre de su hija.

"Él es el culpable, él ocultó el cuerpo, él la sepultó. Es un psicópata", sentenció.