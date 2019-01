Fernando Montes asegura estar "sorprendido y dolido" por denuncias contra Renato Poblete

Agencia Uno

18.01.2019

El sacerdote jesuita Fernando Montes reconoció estar "sorprendido y dolido" por la denuncia en contra del cura Renato Poblete, fallecido en 2010, por supuestos abusos sexuales.



"Yo personalmente estoy, como pueden imaginar, profundamente sorprendido y dolido, porque nosotros, cuando alguien denuncia, somos particularmente respetuosos y queremos escuchar", aseguró Montes.



La congregación informó este jueves que la denuncia fue presentada en la Comisión de Escucha que encargó el prelado Charles Scicluna, donde se recibió el testimonio de una mujer que acusó a Poblete de haber cometido "delitos y situaciones abusivas" de "carácter grave en el ámbito sexual, de poder y de conciencia" entre 1985 y 1993, agresiones que comenzaron cuando ella tenía entre 19 y 20 años.



"No queremos defendernos, queremos que haya total transparencia, aunque nos duela mucho", aseveró, pidiendo que "ojalá pueda haber una muy seria investigación. Es muy complicado, porque está muerto, pero sé bien (que) la Compañía (de Jesús) ha entregado esto a un abogado externo, un laico, para que pueda con toda objetividad ver los hechos".



La denuncia golpea a los jesuitas, considerando que Poblete fue uno de los sacerdotes más respetados del país por la impronta de su trabajo relacionado a la lucha contra la pobreza, fue capellán del Hogar de Cristo, impulsor de la canonización de Alberto Hurtado y creador de la Cena Pan y Vino. Su figura fue homenajeada con la creación de un parque fluvial que lleva su nombre en la comuna de Quinta Normal.



Por su parte, Daniel Palacios, ex alumno del colegio San Ignacio El Bosque, destacó que la investigación esté a cargo del abogado laico Waldo Bown, el mismo que investigó al sacerdote jesuita Jaime Guzmán Astaburuaga.



"Pasa un fenómeno: Es difícil que gente que haya sido abusada por jesuitas se acerque a la misma compañía a hacer la denuncia. Me parece positivo que exista un laico como Waldo Bown que hace la investigación previa, porque genera más confianza", destacó.



Mientras que el periodista Óscar Contardo, que ha investigado los abusos sexuales en la Iglesia, aseguró que hoy la Compañía de Jesús se vio acorralada y que, por eso, se ven en la obligación de revelar la indagatoria.



"Y ahora aparece a la luz, es algo que ya se sabía. Según yo sé, entiendo que la hicieron pública ahora porque básicamente la Compañía de Jesús se vio acorralada", aseveró.



En ese sentido, Contardo dijo no saber si hay un cambio, "lo que pasa es que el clima no está como para seguir ocultando cosas, particularmente cuando se enfrentan a denuncias que van creciendo en presión. Imagínate lo que debió ser para esa mujer, en ese momento, denunciar a alguien que tenía el poder que tenía un sacerdote como Renato Poblete. Es imposible".