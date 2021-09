Fiestas Patrias: Carabineros reporta 16 fallecidos en accidentes de tránsito

Agencia Aton

19.09.2021

Carabineros entregó un nuevo balance vehicular respecto a la salida y regreso a la Región Metropolitana, por motivos del fin de semana largo por Fiestas Patrias, reportando que cerca de 280 mil autos abandonaron la capital desde el jueves, de los cuales 158 mil ya habrían regresado.



“Hablamos de que hubo demanda de tránsito durante el día jueves en la tarde y el viernes en la mañana, pero ahora damos cuenta de que hoy día, a contar de las 12:00 hasta las 22:00 horas, hay una proyección de regreso donde podría haber mayor flujo vehicular que las capacidades viales lo permiten, por lo cual, hacemos un llamado de que si tiene la oportunidad de regresar desde ya a Santiago, lo haga, o si tiene la oportunidad de volver el día lunes, lo haga”, sostuvo el coronel Juan Carlos Rodríguez, prefecto de la Prefectura Tránsito y Carreteras.



Dentro del horario expuesto, pasado el mediodía y hasta las 22:00 horas, el uniformado sostuvo que “también hay un horario un poco más alto, que es a contar de las 16:00 horas y hasta la 20:30 horas. Respecto a la función que va a cumplir Carabineros, es la que ha hecho todo el fin de semana y vamos a estar presentes en las rutas para poder controlar y ayudar a las personas”.

En cuanto a los decesos por accidentes de tránsito durante el fin de semana largo, desde la institución notificaron que hasta el momento se han registrado 16 a nivel nacional, por lo que reiteró el llamado al autocuidado y responsabilidad en las distintas rutas.



“Tenemos que dar cuenta de que han existido más de 520 accidente de tránsito, con, lamentablemente, 16 personas fallecidas y más de 370 personas lesionadas. Eso da cuenta, de algún modo, de la imprudencia de algunos conductores y de algunos peatones, porque peatones han sido víctimas porque han cruzado en lugares que no están destinados para el efecto y han usado ropa que no les permite ser visibles”, detalló Rodríguez.



“La cantidad es un 4% más alto que el año pasado en el mismo período, lo mismo que en las Fiestas Patrias. Tenemos la misma cantidad lamentable de personas fallecidas hasta el momento, pero todavía nos queda el día domingo y esperemos que la cifra no siga aumentando para que no sigamos lamentando pérdidas humanas”, cerró.