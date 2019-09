Fiestas Patrias: Más de 153 mil vehículos salieron de la capital y se reportan dos fallecidos

24Horas.cl Tvn

14.09.2019

Según el último reporte de Carabineros, entre el viernes y este sábado alrededor de 153 mil vehículos salieron de la capital con destino a distintas ciudades del país para pasar las próximas Fiestas Patrias.

Como cada año, Carabineros se desplegó en las carreteras para controlar la situación vial y reforzar la seguridad en las calles. Según sus cifras, 96 mil automóviles han ingresado a la Región Metropolitana en lo que va de este fin de semana anterior a Fiestas Patrias.

El mayor Tulio Benavides conversó con Cooperativa para hacer un balance del estado de las carreteras en lo que va de fin de semana. Según sus cifras, ya se reportan dos fallecidos en accidentes producidos por consumo de alcohol.

Carabineros espera que durante este sábado salgan más de 87 mil automóviles de la Región Metropolitana, mientras que para el domingo se esperan cerca de 97 mil, de las cuales 34 mil de ellas saldrían solo por la Ruta 5 Sur, anticipando una alta congestión de la carretera.

Al mismo tiempo, se espera que la mayor cantidad de autos salga de la capital el próximo martes. En total, entre el viernes 13 y el domingo 22 de septiembre, se estima que 847 mil automovilistas saldrán de la capital, por lo que desde el Ministerio de Obras Públicas y el de Transportes se organizaron para hacer una serie de medidas para evitar congestiones, como el sistema 3x1 y peajes a mil pesos en determinados horarios.

El carabinero hizo un llamado a programar con anticipación el regreso a la capital, ya que se espera que la mayor congestión el sábado 21. "Sí o sí la gente tiene que estar preparada que va a haber congestión vehicular. Las carreteras no van a aguantar el flujo vehicular, la capacidad vial no va a aguantar la cantidad de gente que va a salir el mismo día a la misma hora. El llamado es a viajar no solo el sábado", detalló el mayor.