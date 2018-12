Filtración genera enorme chorro de agua que inundó vivienda en Viña del Mar

24Horas.cl Tvn

26.12.2018

Una filtración en una matriz de Esval generó un enorme chorro de agua que inundó una vivienda en la ciudad de Viña del Mar.

De acuerdo a los datos recopilados por TVN Red Valparaíso, el incidente ocurrió en un inmueble del cerro Forestal de la ciudad, hacia donde debió llegar personal de Bomberos para apaciguar la fuerza del agua.

Sin embargo, no pudieron evitar la destrucción de ventanas y de varios electrodomésticos y muebles.

Carlos Fernández, dueño del inmueble, reconoció estar "apenado de ver cómo en minutos se destruye lo que te costó tanto tener".

Desde la entidad aseguraron que la filtración es "atípica" producto de la fuerza con que el chorro de agua terminó perjudicando la vivienda. No obstante, "solo hay daños materiales y no estructurales, lo que es bueno porque no hay necesidad de evacuar".

Esval confirmó a 24 Horas y a la propia familia que se harán cargo de los gastos que generó el desperfecto.