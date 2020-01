Firman acuerdo para incorporar fármacos veterinarios en farmacias populares

Agencia Uno

25.01.2020

El Colegio Médico Veterinario (Colmevet) y el presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (AChifarp), Daniel Jadue, firmaron un convenio de colaboración que buscará, entre otras cosas, disminuir los costos en los tratamientos de animales.

La iniciativa surge en la búsqueda de mejorar la calidad de vida para los animales y ciudadanos y, en su primera etapa, permitirá a los médicos veterinarios acceder a medicamentos a menores precios y a AChifarp, implementar el expendio de medicamentos veterinarios dentro del circuito de farmacias populares.

En nuestro país la atención médico veterinaria y los medicamentos para animales no cuentan con ningún tipo de subsidio estatal. Además, no existen modelos de salud previsional, por lo que los costos de los tratamientos deben ser financiados de forma particular.

En este escenario, Colmevet y AChifarp han buscado desarrollar iniciativas que ayuden y faciliten a las familias el acceso a los tratamientos que requieran los animales a su cuidado.

“Nuestra sociedad ha evolucionado fuertemente en su relación con los animales, pero la salud de ellos sigue siendo un espacio abandonado por las políticas del Estado. Hoy estamos dando un paso inicial para facilitar y mejorar el acceso a la salud animal, pensando sobre todo en aquellas familias que muchas veces no pueden costear el tratamiento de su mascota”, señaló María José Ubilla, presidenta del Colmevet.

Actualmente AChifarp agrupa de forma transversal a 94 municipios de todos los sectores políticos, y posee 145 farmacias a nivel nacional que buscan combatir los altos precios de los medicamentos de uso humano y que, prontamente, ampliarán su cobertura a la categoría animal.