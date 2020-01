Fiscal Abbott por resolución de la C.Suprema sobre Emiliano Arias: "No presentaremos ningún recurso"

Esta tarde luego que la Corte Suprema por 11 votos a favor y 3 en contra determinó no remover al Fiscal de O'Higgins, Emiliario Arias, el Fiscal Nacional Jorge Abbott se refirió al fallo indicando que "no presentaremos ningún recurso, creo que la votación ha sido bastante clara (...) no hay más vuelta que darle a esto".

24Horas.cl Tvn

27.01.2020

El fiscal Nacional, Jorge Abbott, anunció que no persistirán con un recurso de reposición tras el rechazo de la Corte Suprema a su petición de remover al suspendido fiscal jefe de O'Higgins, Emiliano Arias.



Abbott, había acusado al persecutor de “negligencia manifiesta y mal comportamiento”, pidiendo su salida del Ministerio Público al máximo tribunal de país, la que hoy fue desestimada.



“Nosotros presentamos la solicitud de acuerdo a la convicción que teníamos de que efectivamente en este caso, estamos en presencia de las causales que la ley y la Constitución (…) establece para solicitar la remoción de un fiscal regional”, comentó Abbott tras conocer el fallo de la Suprema.



La máxima autoridad del Ministerio Público, manifestó que la resolución es "bastante clara" (11 votos contra 3), por lo que, dijo, "no nos queda sino acatar la misma y poner por delante los intereses de la institución”.



Sobre si apelará al fallo, anunció que no habrá un recurso de reposición. "No presentaremos ningún recurso, creo que la votación ha sido bastante clara. Simplemente nosotros somos muy respetuosos de los fallos de los tribunales de justicia, particularmente los de la excelentísima Corte Suprema. Ha sido un fallo muy amplio en términos de su votación y no hay ninguna razón que nos lleve a pensar que un recurso de reposición pudiera cambiar la opinión del tribunal, en consecuencia descartamos absolutamente un recurso”, aseguró.



Finamente y ante una eventual nueva convivencia profesional con Arias, Abbott apuntó al bien superior de la institución.



“Yo espero que tanto él, como yo, miremos los intereses superiores de la institución que están por sobre los intereses personales”, destacó.

Con información de 24Horas.cl y AtonChile