Fiscal Armendáriz: Fernanda Maciel murió "entre dos a cuatro horas" después de salir de su casa

27.06.2019

El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, entregó algunas conclusiones y detalles sobre lo expuesto este jueves en la audiencia de formalización a la que fue sometido el único sospechoso del crimen de Fernanda Maciel, Felipe Rojas, en el Centro de Justicia.

El persecutor respondió preguntas de la prensa, señalando que hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales la joven de 21 años murió. Sin embargo, afirmó que "desde el punto de vista jurídico, lo que nos interesa es que frente al tribunal quedó acreditado que el imputado dio muerte con alevosía a la víctima, por lo tanto estamos frente a un homicidio calificado".

Armendáriz también dijo desconocer si hubo participación de terceros en el asesinato y ocultamiento del cuerpo, pero consignó que "esto se trata de una investigación en curso que va a seguir, según el plazo que acaba de determinar la jueza, por 120 días. Si en ese plazo surgen antecedentes respecto de la participación de terceros, lo vamos a llevar adelante". Pese a lo anterior, manifestó que "no hay antecedentes que en esto haya actuado otra persona en forma directa o en colaboración con la persona imputada".

En otro punto relacionado, el jefe investigativo descartó que se pueda aplicar la figura de complicidad hacia la expareja de Rojas, quien entregó la información clave para dar con el paradero del cadáver: "La complicidad en Chile es cooperación sin concierto. Dicho de otra manera, que usted ayude en el momento de la ejecución del delito, no proviene de una actitud anterior, por tanto no, no existe esa figura en nuestro derecho".

"EN ESTA CAUSA HUBO 98 ÓRDENES DE INVESTIGAR"

Consultado por su opinión respecto al trabajo del Ministerio Público en el proceso, el fiscal Armendáriz dijo que no es momento aún de evaluaciones, considerando además que todavía hay una serie de peritajes pendientes: "La tranquilidad es una moción que no es muy frecuente en la Fiscalía. La satisfacción, en la medida que eso pueda existir en hechos de esta naturaleza, podrá existir una vez que el trabajo haya concluido".

Armendáriz añadió que "en esta causa hubo 98 órdenes de investigar e instrucciones particulares de distinto tipo que se le entregaron a la policía".

En cuanto al momento en que se produce la muerte de Fernanda, el fiscal mencionó lo que concluyeron las investigaciones en base a la autopsia realizada al cuerpo: "A juicio de nosotros, la data de muerte tiene que haber sido aproximada entre dos a cuatro horas desde el momento que ella hizo abandono de su casa. La razón fue expuesta ante la jueza: El contenido alimentario del estómago era el mismo que ella había ingerido durante el almuerzo, y un proceso de digestión dura entre dos a seis horas".

Finalmente, sobre los 500 días que transcurrieron entre la desaparición de Fernanda y el hallazgo de su cuerpo, el persecutor dijo asumir y hacerse responsable "de la desazón de la familia en cuanto a la tardanza".

A lo anterior añadió que "lo que les puedo decir es que la Fiscalía dio reiteradas órdenes para su búsqueda y si hubiera hecho falta dar una, dos, siete o veinte órdenes más, las hubiéramos dado hasta que esta víctima hubiera aparecido".

VALENTINA MACIEL SOBRE EXPAREJA DE ROJAS: "ME HUBIESE GUSTADO QUE ELLA SE PUSIERA EN NUESTRO LUGAR"

La hermana de Fernanda, Valentina Maciel, también enfrentó los micrófonos tras el término de la audiencia.

Sobre el imputado, dio testimonio del impacto que le produjo ver la frialdad con la que enfrentó la formalización: "La verdad de las cosas, viendo las pruebas dicen que actuó solo. Viendo lo frío que es el tipo, no me cabe duda que a lo mejor así fue".

Sobre la expareja de Felipe Rojas, que es quien reveló el paradero del cuerpo de la víctima, opinó que "como mujer, me hubiese gustado que ella se pusiera en nuestro lugar en algún momento. Es triste saber que ella fue cómplice, por decirlo de alguna forma, del crimen que cometió la persona que era su pareja en ese momento".