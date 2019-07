Fiscal Barros confirmó que segundo paquete iba dirigido a Rodrigo Hinzpeter

Agencia Uno

25.07.2019

El fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, detalló las primeras diligencias junto a Carabineros para encontrar a los responsables del atentado explosivo ocurrido este jueves en la 54°Comisaría de Huechuraba.

El persecutor a cargo del caso detalló que “estamos realizando las primeras diligencias con el Gope y con el OS-9 de Carabineros”.

Por otra parte, afirmó que de acuerdo a las pericias preliminares, el artefacto explosivo es distinto al usado en el atentado contra Óscar Landerretche y a la bomba enviada al presidente de Metro, Louis de Grange.

Barros explicó que “las diligencias son preliminares, como para asegurar que este atentado tiene las mismas características de los atentados contra los presidentes de Codelco y el Metro”.



En la misma línea, precisó que “el artefacto sería distinto en cuanto a la confección, pero para ello tenemos que seguir realizando las otras pericias”.



El fiscal explicó que el OS-9 de Carabineros está interrogando a la mujer que llevó el paquete sospechoso a la comisaría en Huechuraba, confirmando que se trata de una funcionaria de Correos de Chile y que no está imputada por el momento.



Barros también ratificó que el segundo artefacto explosivo enviado, y que fue interceptado por Carabineros, iba dirigido a la oficina en donde trabaja el ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Hinzpeter sobre segundo paquete sospechoso: "No tengo información de cómo llegó" El Gerente Legal del Grupo Quiñenco y exministro del primer gobierno de Sebastián Piñera se refirió al segundo paquete sospechoso, el cual había venido dirigido a él, sin embargo, el ex personero de gobierno, manifestó que el "Gope está llevándose un paquete", agregando que "No tengo información de cómo llegó el paquete", esto debido a las fuertes medidas de seguridad que el propio exministro destacó que tiene el edificio.











El persecutor descartó que se hayan registrado otro tipo de hechos similares durante esta jornada en la capital, tras el operativo que se realizó en una estación del Metrotren en Lo Espejo.



También detalló que el atentado explosivo en Huechuraba generó “gran cantidad de destrozos”, pero que por fortuna las heridas de los carabineros afectados no fueron vitales.



Cabe recordar que personal policial trabajó en las dependencias del grupo Quiñenco, en la comuna de Las Condes, en donde se evacuaron las oficinas y se aisló el segundo artefacto explosivo enviado.