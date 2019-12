Fiscal Barros y ataques en el Metro: "Tenemos una gran cantidad de rostros y es cosa de tiempo que sean identificados y enfrenten a la justicia"

24Horas.cl TVN

06.12.2019

"Tenemos una gran cantidad de rostros, esas personas están individualizadas y es cosa de tiempo de que sean identificadas y enfrenten a la justicia (...)", señaló el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, respecto a los ataques en el Metro de Santiago.

En entrevista con La Tercera , el persecutor aseguró que "Hay indicios de una eventual participación de grupos organizados en los incendios que fueron provocados en algunas de esas estaciones (...) Ahora, lo que nosotros hemos formalizado ante la justicia son personas que actuaron de forma individual en delitos de daños e incendio al Metro que permanecen en prisión preventiva por la gravedad de estos hechos".

En este sentido, el persecutor sostuvo que "el delito de incendio tiene penas altísimas, esos imputados van a pasar gran parte de su vida en la cárcel por estos graves hechos".

Fiscal Héctor Barros. Foto: Agencia Uno

Caso del profesor Roberto Campos

El fiscal también se refirió al caso del profesor Roberto Campos, quien se mantiene en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad, cuya familia acusa que la medida es "desmedida y grave".

"En un estado de derecho los ciudadanos somos responsables de nuestros actos y es el sistema criminal el encargado de resolver los conflictos jurídico-penales. El arrepentimiento no constituye inocencia. Es más, acá no estamos frente a un imputado que compareció voluntariamente al sistema de justicia, sino que hubo que realizar una investigación de largo aliento, con equipos especializados para establecer su identidad y su participación. A nivel jurídico, estamos frente a una conducta delictual y no de protesta social", puntualizó Barros.