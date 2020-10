Fiscal Guerra: "No hubo coordinación en 18-O, el informe Big Data fue solo humo"

Agencia Aton

14.10.2020

El fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, afirmó que las investigaciones por los hechos de violencia en el estallido social son difíciles por tratarse de hechos que, al contrario de lo asegurado por el Gobierno, no tienen coordinación entre sí. En ese sentido, aseguró que el informe Big Data fue solo "humo".

Ese informe del Gobierno consistió en un análisis de 112 páginas, el cual resumió el comportamiento de las redes sociales desde el 18 de octubre, en el cual se fundamentaban las posibles causas que gatillaron los niveles de destrucción en el país..

Guerra, en entrevista con Radio Universo, sostuvo que, por ejemplo, en el caso de los incendios al Metro ha costado mucho investigar. "No hay falta de voluntad por aclarar los hechos, pero hay precariedad de antecedentes”, dijo a la vez que advirtió que será imposible establecer la responsabilidad de todos los hechos.

A su juicio, el “estallido social es una movilización masiva que tiene canalización con uso de violencia y en eso participó gente que no tenían coordinación entre sí. Eran secundarios, universitarios, trabajadores, pobladores, gente de barras bravas, delincuencia, pero de ahí a que hubo coordinación es aventurado”.



Recordó de igual manera que “pocos días después de ocurrido los hechos surgió la investigación de intervención extranjera, que fue señalado por el señor Presidente; esos antecedentes al Ministerio Público nunca llegaron".

En cuanto a la polémica por la Agencia Nacional de Inteligencia y la existencia del informe Big Data, aseveró que "eso fue solo humo, nosotros operamos en base a lo que tenemos”.



Además, Guerra dejó ver su molestia con el Ejecutivo, asegurando que "la prevención de delitos en Chile le corresponde al ministerio del Interior, otra cosa es que traspasen el muerto al Ministerio Público".



"El Ministerio del Interior es responsable de esto, a través de la PDI y Carabineros, a mí no me corresponde calificar lo que hagan otros, así como no me gusta la opinología, no me corresponde calificar, pero tengo claro que responsabilidad es de ellos”, concluyó.