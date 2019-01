Fiscal Jacir imputará a dos mujeres por la agresión al presidente del Tribunal Constitucional

Agencia Uno

18.01.2019

El fiscal Francisco Jacir resolvió formalizar al menos a dos personas por la agresión sufrida por el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en el Paseo Huérfanos, en diciembre pasado.



El persecutor ya pidió la audiencia que fue fijada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para el próximo 25 de febrero a las 12.00 horas como informa el diario La Tercera.



Según el matutino, las formalizadas serán dos mujeres que han sido identificadas como Ingrid Ugarte, de 46 años, y Cecilia Ibañez, de 52 años, quienes el 28 de diciembre pasado llegaron hasta la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para reconocer su participación en el ataque de esa tarde.



De acuerdo a la investigación del OS-9 de Carabineros hasta el momento los registros gráficos y audiovisuales han permitido situar a ambas mujeres en el sector de la agresión esa tarde del 19 de diciembre.



Asimismo, la indagatoria no ha podido llegar a determinar quiénes eran las demás personas que participaron de la trifulca.



El querellante en la causa por Aróstica, el abogado Rene Valenzuela valoró "que la fiscalía y la policía estén avanzando en la investigación".



Sin embargo, Valenzuela advierte que es curioso que no se haya determinado qué hombres participaron del ataque, ya que a su juicio “es al menos curioso que dentro de los agresores, por lo menos dadas las fotografías que han ido circulando, aparece un varón y no veo que se vaya a formalizar a un varón”, apuntó el querellante.