Fiscal Jorge Abbott advirtió "falta de claridad" en proyecto de indulto a presos del estallido social

Agencia Aton

20.07.2021

El fiscal nacional, Jorge Abbott, expuso ante la comisión de Constitución del Senado que debate el proyecto de indulto a los presos del estallido social. En la instancia, el jefe persecutor acusó algunos problemas de "claridad" en el texto y recomendó dirigirlo hacia una "amnistía por desórdenes públicos".



"Nosotros hemos manifestado nuestra opinión en general de las inconveniencias del avance de este proyecto de ley en los términos que está referido, estimamos que normalizar la violencia es un problema para la convivencia futura (…). Hemos sí establecido que es probable suponer que dada la condición y situación que vivimos en el país, pueda ser posible alguna amnistía en relación a delitos como desórdenes públicos, que no producen daños a terceros”, indicó Abbott.



El fiscal aseguró que la iniciativa "tiene conceptos absolutamente indeterminados que hacen imposible establecer con claridad cuáles son las personas que se encuentran en esta situación“.



“A raíz de la indeterminación de los conceptos que establece este proyecto, se nos hace imposible entregar una información exacta”, añadió, remarcando que dichos conceptos deben "discutirse".



Consultado sobre el estándar que permitiría un eventual indulto, Abbott respondió: "Nos parece que es un estándar que no dice relación con nuestro sistema procesal-penal. Es decir, un antecedente meramente indiciario, absolutamente indirecto, que pueda llevar a eximir de responsabilidad penal de hechos graves, nos parece que es un estándar inaceptable, porque el beneficio no dice relación con la prueba necesaria para poder acreditar que efectivamente la persona se encontraba en la situación que el proyecto de ley establece”.



El presidente de la mesa, Jorge Araya (IND), reconoció algunas falencias del proyecto tras las recomendaciones: "Habiendo un componente social al cual nosotros no nos podemos negar, siempre el poder político puede buscar una salida distinta a los conflictos sociales y a los jurisdiccionales. (...) Después vamos a discutir si esto es un indulto o una amnistía".



"Creo que nosotros tenemos que pronunciarnos respecto de un proyecto concreto que le llegó a la comisión y que a mí juicio tiene una serie de inconvenientes de carácter práctico", complementó.