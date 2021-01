Fiscal Mérida: crimen de María Isabel fue en condiciones "inhumanas y degradantes"

Agencia Aton

07.01.2021

El fiscal de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Omar Mérida, afirmó hoy que el homicidio de la joven María Isabel Pavez Zamora (22), a manos del ciudadano mexicano Carlos Humberto Méndez González (36), se produjo "en condiciones inhumanas y degradantes".



Mérida declinó entregar mayores detalles al respecto y solo adelantó que en la audiencia de formalización de la tarde se comunicarán las circunstancias en que se cometió el crimen. Anunció que la fiscalía pedirá la prisión preventiva del imputado.



"Estamos ante un hecho sumamente grave, de los más graves en nuestra legislación, la muerte de su pareja en condiciones tan inhumanas y degradantes que hablan por sí solas. Aspiramos a la prisión preventiva", dijo.

Añadió que "hay evidencia suficiente para atribuirle participación directa como autor de la muerte de la joven", lo que se expondrá en la audiencia que se realizará durante la tarde en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago.



También afirmó que "hay antecedentes que él procuró salir del país a través de distintas vías sin éxito, probablemente debido a la situación de control sanitario de pandemia, razón por la cual decidió ir a Valparaíso".



"No sabemos si exactamente su plan era abandonar el país a través de la zona portuaria o bien ocultarse en ese lugar. Lo cierto es que tras transitar por varias partes decidió estar en Valparaíso donde fue capturado", añadió.



Por su parte, el jefe nacional de Delitos contra las Personas, prefecto inspector Juan Carlos Carrasco, confirmó que Méndez González estaba prófugo de la justicia de México desde hace once años por homicidio y que había una difusión roja por parte de Interpol para capturarlo. La víctima fue Itzel Barraza, una joven de 17 años ex pareja del sujeto en la ciudad de Aguascalientes en 2009.



El imputado será formalizado por femicidio, ya que mantuvo una relación de 7 años con la víctima, y uso de pasaporte falso, ya que ingresó al país en 2009 con un documento falso a nombre de Igor Yaroslav González González.

La fiscal Marjorie Carrillo, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, adelantó que en el futuro juicio, el imputado arriesga una pena que va de los 15 años y un día de cárcel a presidio perpetuo calificado, es decir, un mínimo de 40 años tras las rejas antes de recibir cualquier beneficio penitenciario. La formalización de hoy será telemática.