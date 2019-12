Fiscal Nacional desconoce que existan videos grabados fuera de Chile: "No tenemos esa situación"

Jorge Abbott además se refirió al cuestionado informe Big Data, señalando que cuando se lo entregaron "no me señalan quién es el autor". Asimismo, confirmó haber recibido un segundo estudio de la ANI, sobre el cual por ley dijo que no puede referirse.

24Horas.cl Tvn

26.12.2019

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, desestimó momentáneamente que existan imágenes grabadas fuera de Chile sobre hechos ocurridos durante las protestas desde el estallido social del pasado 18 de octubre, tal como lo afirmó el Presidente Sebastián Piñera en entrevista para un medio internacional generando gran controversia.

En primer lugar, el jefe del Ministerio Público reconoció que cuentan con una gran cantidad de documentación audiovisual sobre los acontecimientos, señalando que "tenemos muchísimas dentro del Ministerio Público. Hemos levantado muchísimas imágenes que están en poder del Ministerio Público que provienen tanto de cámaras que están en la vía pública, en el metro, en recintos particulares y comerciales".

Asimismo, el persecutor hizo mención a que "el análisis de las imágenes productos de esas cámaras, tienen una dificultad importante. Los programas de reconocimiento facial no tienen aún la tecnología suficiente como para hacer un trabajo muy rápido. En consecuencia, esto va a ser un trabajo de mediano y largo plazo".

Sin embargo, Abbott afirmó que "vamos a formalizar muchas más investigaciones una vez que podamos reconocer los rostros que participaron en hechos, esencialmente en los más violentos".

SOBRE DICHOS DE PIÑERA: "NO ME CORRESPONDE HACER NINGUNA EVALUACIÓN"

Al ser consultado directamente si es que existen registros grabados fuera del país, Abbott sostuvo en primera instancia que "toda investigación penal requiere un grado de seriedad importante. Es necesario que todas las imágenes que nosotros podamos proyectar en un minuto ante un tribunal de garantía, un tribunal penal, tengan la trazabilidad necesaria".

En cuanto a si considera que el Presidente Piñera fue "poco prudente" al hacer pública la polémica tesis, el Fiscal Nacional dijo que "a mí no me corresponde hacer ninguna evaluación respecto a los dichos de Su Excelencia el Presidente de la República. Estoy explicando la forma en la cual nosotros analizamos las imágenes que ponen a nuestra disposición".

Fue en ese marco que añadió, "hasta el momento, las imágenes que nosotros hemos analizado no tenemos esa situación, lo que no descarto que pueda ocurrir en el futuro. De momento, lo que llevamos analizado nosotros y la policía tampoco".

Respecto a la autoría del informe Big Data sobre el estallido social, Abbott declaró que "cuando me entregan el informe, no me señalan quién es el autor. Simplemente me entregan un informe impreso que daba información de contexto. Desconozco de dónde puede venir la misma".

Abbott reconoció que existe un segundo informe que entregó el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) el viernes pasado, el cual proviene de fuentes de inteligencia. No obstante, aclaró que el organismo "lo entrega bajo la reserva de la ley de Inteligencia. No puedo siquiera compartirlo con fiscales regionales. Mi obligación legal respecto a la reserva de ese informe hace que yo tenga que omitir cualquier comentario".