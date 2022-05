Fiscal Nacional explica que “no puede abrir de oficio una investigación” por declaración de la CAM

Agencia Aton

13.05.2022

El fiscal nacional Jorge Abbott explicó que “el Ministerio Público requiere una querella o una denuncia por parte del supremo Gobierno, el Ministerio Público no puede abrir de oficio una investigación sobre el particular”, en relación a los dichos de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Aruco Malleco (CAM).

Tribunal modifica cautelar y ordena prisión preventiva para acusados de disparar en barrio Meiggs Leer más

El fundador de la CAM hizo un llamado para “organizar resistencia armada” frente a posible estado intermedio que impulsa el Gobierno.



“Entendemos que estas son grabaciones que no son actuales, según la información que me han dado los fiscales de La Araucanía, parecieran ser realizadas con anterioridad”, afirmó.



Comunicó que “en estos momentos en Biobío están reunidos los fiscales de las regiones de la Macrozona Sur con el subsecretario del Interior y dentro del temario que tratan es esta esta situación que comentan”.



Respecto a la opción de volver a decretar estado de excepción o intermedio en la Macrozona Sur, respondió que “ese es otro tema que se está tratando con los fiscales y el subsecretario. Nosotros lo que hemos visto en los estados de excepción es que no existe una variación sustancial con la comisión de delitos, más aún en algunos casos han aumentado los mismos”.



“Lo importante es ver cuáles son eventualmente los efectos que pueda tener una medida de esa naturaleza y cómo eso puede contribuir a que en la zona no se cometan más delitos”, agregó.