Fiscal nacional por ataques al Metro: No hemos recibido "ningún antecedente" sobre organizaciones extranjeras

Jorge Abbott validó las declaraciones emitidas en la semana por el fiscal Guerra, en cuanto a que el Ministerio Público no ha recibido información "de los organismos de inteligencia, ni ningún otro órgano del Estado, que tenga relación con la existencia de organizaciones que hayan estado detrás de estos atentados”. Con estas palabras, contradijo lo señalado horas antes por la vocera de Gobierno, Karla Rubilar.

24Horas.cl Tvn

18.12.2019

El Fiscal nacional, Jorge Abbott, negó este jueves que el Ministerio Público haya recibido información de parte de organismos de inteligencia ni de ningún otro órgano del Estado, respecto a la existencia de grupos organizados y/o extranjeros que hayan tenido injerencia en los actos de violencia ocurridos en diferentes estaciones del Metro de Santiago el pasado 18 de octubre, cuando comenzó el estallido social.

Con estas declaraciones recogidas por La Tercera, la máxima autoridad persecutora del país desmintió lo señalado horas antes por la propia vocera de Gobierno, Karla Rubilar, quien hoy dijo que el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, "en estricto rigor también contradice las declaraciones del fiscal nacional Abbott, que habla de que hay indicios en esta materia, y también lo dice el director de la PDI".

: Fiscal Guerra desconoce supuesta intervención extranjera en ataques a Metro: "Somos los primeros sorprendidos" Leer más

Según afirmó Abbott al citado medio, "no existe ninguna contradicción entre lo que ha afirmado el fiscal Guerra y lo que he dicho yo con anterioridad a esta fecha. El Ministerio Público no ha recibido ningún antecedente o información de los organismos de inteligencia, ni ningún otro órgano del Estado, que tenga relación con la existencia de organizaciones que hayan estado detrás de estos atentados".

Incluso, el Fiscal nacional sostuvo sobre los dichos del Ejecutivo respecto a organizaciones criminales tras de los atentados que "eso es absolutamente falso (...) jamás he señalado eso, lo que he señalado es que es indispensable desarrollar las diferentes líneas de investigación, entre ellas, la existencia de organizaciones que puedan estar detrás de algunos de los atentados realizados en el último tiempo en el país".

Por último, Abbott enfatizó que "todo esto que he dicho fue refrendado en el consejo de fiscales de la semana pasada: a ningún fiscal regional del país le ha llegado información de inteligencia del gobierno, ni ninguno ha identificado organizaciones criminales tras incendios, atentados al Metro y otros".