Fiscal Chong pidió formalizar a carabinero acusado de disparar y herir a actriz nacional

Agencia Aton

26.04.2021

La Fiscalía Regional Metropolitana Zona Centro Norte pidió una audiencia de formalización contra el carabinero acusado de disparar un balín en el rostro a la actriz María Paz Grandjean, situación ocurrida en la Alameda el 18 de octubre de 2019, en el marco del estallido social.

Después de recabar antecedentes, la fiscal Ximena Chong solicitó formalizar al capitán Tomás Rodríguez Soriano como autor del delito consumado de apremios ilegítimos.

Rodríguez es domiciliado en la ciudad de Punta Arenas y es miembro de la Comisaría de Carabineros del Control de Orden Público de Magallanes. El funcionario policial se encontraba en Santiago cuando ocurrió el incidente por el que es acusado.

Según informó la misma Grandjean, la audiencia se realizará este martes 27 de abril a las 9:00 horas.

A través de sus redes sociales, la actriz acusó que “yo soy el caso índice, es decir, a partir de esta agresión comenzó un brutal y sistemático patrón de violencia, abuso y violaciones de los derechos humanos por parte de funcionarios de Carabineros hacia los ciudadanos chilenos que se manifiestan, o como yo, que se encontraban transitando cerca de las manifestaciones”.

En entrevista con La Tercera, Grandjean contó que recibió el impacto cuando salía de su trabajo del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), a la altura del Hotel Crowne Plaza.

"Vi que dos escolares eran golpeados por carabineros, y muchos los defendimos. Me moví para ver mejor, crucé la calle Ramón Corvalán y me quedé en la esquina con Alameda". Ahí observó que un carabinero la apuntaba.

"Ladeé la cabeza para verle la cara, y ahí sentí el impacto en mi rostro. Vi cuando me disparó, y creo que quiso dispararme a la boca o al ojo derecho, pero como alcancé a correrme no entró, sino que me quemó y alcanzó a rozarme la mejilla. Pero me agarré la mandíbula y noté que estaba deforme, y botando sangre por afuera y dentro de la boca. Quedé paralizada”, narró la afectada, quien fue auxiliada y llevada a un Cesfam cerca de su hogar.