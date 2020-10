Fiscales piden "más firmeza al Gobierno" por amenazas a Chong: "Ella pasa por esto solo por hacer su pega"

24horas tvn

08.10.2020

El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, hizo un llamado al Gobierno y pidió más firmeza ante las amenazas sufridas por la fiscal Ximena Chong.

Según expresó el fiscal Uribe, están preocupados por lo que le está ocurriendo a la persecutora tras recibir una carta con amenazas y y que fuese fiscalizado un oficial de Carabineros rondando su casa.

"Creemos que esta situación de amenazas no se puede normalizar, no lo podemos mirar como parte de la pega. Estas son situaciones graves, delicadas, y precisamente lo que creemos que hay que hacer es actuar con firmeza para evitar que se repitan y sigan escalando. No queremos tener el día de mañana fiscales asesinados", afirmó Uribe en una entrevista con radio Cooperativa.

Agregó que "ella está pasando por esto solamente por el hecho de hacer su pega".

A raíz de esto es que solicitó al Gobierno más firmeza en cuando a la condena por estos hechos.

"A mí me cuesta ver el respaldo del Gobierno en esta materia. Quiero recordar que el encargado de mantener el orden público y tratar de que estas situaciones no pasen es el Gobierno, es la autoridad política, y me gustaría ver más firmeza en el rechazo a todas las situaciones que ha vivido la fiscal Chong", complementó.

En cuanto a los dichos del senador Moreira, quien calificó de "normal" que Chong recibiera amenazas, el presidente de al asociación expresó que "a lo mejor el senador se mueve en un mundo donde amenazarse unos a otros, los seguimientos, ir a dejar amenazas a las casas y ese tipo de situaciones es absolutamente normal, pero nosotros somos profesionales que estamos haciendo nuestra pega. En ese sentido, no tiene ningún sustento lo que está diciendo, no contribuye nada, es una tontería".

Cabe señalar que Chong está a cargo de las indagaciones por el delito de homicidio frustrado que mantiene en prisión preventiva al carabinero Sebastián Zamora, acusado de empujar al menor A.A. desde el Puente Pío Nono al río Mapocho en las manifestaciones del viernes pasado.