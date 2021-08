Fiscales regionales apoyan a Abbott: "Jamás ha intervenido en las decisiones tomadas en causas a nuestro cargo"

24Horas.cl Tvn

27.08.2021

18 fiscales regionales emitieron este viernes una declaración pública respaldando y defendiendo la labor del fiscal nacional, Jorge Abbott, descartando que éste hubiese ejercido presiones o intervenido en sus investigaciones durante su gestión.

Esto luego que en las últimas horas el propio fiscal nacional reconociera que tuvo reuniones con varios parlamentarios mientras estos eran investigados en el caso SQM.

Según afirma el comunicado, los fiscales aseguran que "la Fiscalía de Chile ejerce diariamente su función, sin importar quién o quiénes cometan el delito, sin que existan grupos o personas privilegiadas".

"Somos enfáticos en declarar que el señor Fiscal Nacional Jorge Abbott, jamás ha intervenido de manera alguna en las decisiones tomadas en causas a nuestro cargo; no ha impartido instrucciones particulares ni ejercido presiones respecto de ellas".

Además, agrega que "desde hace un tiempo, en el contexto de las investigaciones sobre financiamiento ilegal de las campañas políticas, se ha pretendido instalar la idea contraria, lo que no solo es falso, sino que resulta ofensivo para las y los 776 fiscales del Ministerio Público que ejercen diariamente sus funciones con autonomía, objetividad e independencia".

Finalmente, el texto cierra aseverando que Abbott, "ha ejercido su labor siendo garante y defensor de esta autonomía".

🔴Fiscales Regionales de @FiscaliadeChile respaldan la gestión del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y reafirman que nunca han recibido instrucciones en sus causas. En Declaración Pública, destacan que Abbott es "garante y defensor" de la autonomía institucional.

El documento acá👇 pic.twitter.com/5pPQ7BiIKY — Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) August 27, 2021

Las reuniones de Abbott

Hay que recordar que Jorge Abbott, a seis años del destape del millonario financiamiento irregular a algunos políticos, comentó en una entrevista que, antes de asumir su cargo, mantuvo reuniones con el senador Jorge Pizarro, de la Democracia Cristiana, que en ese tiempo era investigado junto a sus hijos por el caso SQM.



Previo a asumir el cargo en 2015, Abbott no solo mantuvo reuniones con los senadores Guido Girardi (Partido Por la Democracia), Hernán Larraín (Unión Demócrata Independiente) —hoy ministro de Justicia— y los demócratacristianos Andrés Zaldívar y Patricio Walker, sino que también se sumaron diálogos con Pizarro.



Así lo reveló la autoridad en una entrevista a Chilevisión Noticias, donde ayer jueves expuso que el diálogo con el senador de la Falange fue en su propia casa, aunque detalló que “jamás traté el tema de las investigaciones de las platas políticas con las personas con las cuales yo conversé”.

Posteriormente, Pizarro no fue llevado a juicio, aunque sí sus hijos, siendo uno de ellos, Sebastián Pizarro Cristi, condenado en un procedimiento abreviado por los delitos tributarios en el marco del caso SQM, mientras que el Ministerio Público decidió no perseverar en los casos de sus otros dos hijos, Jorge y Benjamín, ya que el Servicio de Impuestos Internos no habría presentado querellas en su contra.

También reconoció reunirse con Hernán Larraín cuando Jovino Novoa estaba siendo investigado, pero quiso hacer hincapié en que “no le voy a mentir y puedo afirmar en términos categóricos y absolutos: yo no comprometí nada, absolutamente nada, para ser fiscal nacional”.

Sus palabras le han valido cuestionamientos en las últimas horas, al punto en que desde Apruebo Dignidad ya han pedido su renuncia e incluso su candidato presidencial, Gabriel Boric, recordó que en 2018 el Frente Amplio ya había solicitado su destitución.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton