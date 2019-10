Fiscalía descarta preliminarmente que comisaría de estación Baquedano "haya sido utilizada como centro de tortura"

24Horas.cl Tvn

La Fiscalía Metropolitana Oriente descartó preliminarmente la denuncia que se conoció durante este miércoles sobre detenciones y torturas en la comisaría de Carabineros al interior del Metro Baquedano.

"Antecedentes recabados hasta el momento permiten descartar que 60° Comisaría de Carabineros, ubicada en Estación Baquedano, haya sido utilizada como centro de tortura", señaló el persecutor Omar Mérida, tras realizar las primeras diligencias en el lugar.

Todo comenzó cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recibió la denuncia de un joven que aseguró haber recibido apremios ilegítimos y torturas en las dependencias ubicadas al interior de la estación del tren subterráneo.

"Recibimos una grave denuncia, por lo cual concurrimos como INDH a ese lugar, también llegaron dos jueces y funcionarios de la Policía de Investigaciones", precisó este jueves el director del organismo, Sergio Micco.

"En estos momentos se está realizando la investigación", agregó Micco sin entregar mayores detalles.

Producto de que la información saliera a la luz pública, el INDH aclaró que como organización no tienen la facultad de determinar si hubo o no un delito, sino que su labor es evaluar las acciones legales a seguir.

"El director del INDH, Sergio Micco, precisa que la PDI no ha determinado si existió o no tortura en la Estación Baquedano del Metro. La labor de determinar si hubo o no delito es del Ministerio Público. INDH evalúa acciones legales a seguir", expresó la institución a través de Twitter.

Jueces: "No encontramos a personas detenidas, ni menos colgando del techo"

En declaraciones con La Tercera , el juez Urrutia explicó que "evidentemente, lo que se estaba denunciando era muy grave así que concurrimos de inmediato y nos entrevistamos con personal de Carabineros, revisamos las cámaras de seguridad y cada sector del recinto junto a una abogado del INDH constatando que no habían detenidos, ni tampoco registro de ellos".

"No vimos detenidos, ni menos indicios que en ese lugar se haya encontrado personas en algún minuto colgando del techo", agregó el magistrado Bratti.

Ante esto los jueces rechazaron el recurso de amparo presentado por la supuesta víctima, pero de igual forma entregaron los antecedentes al Ministerio Público.