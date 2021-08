Fiscalía formalizará a ex director de la PDI, su esposa y su ex mano derecha por apropiación de $140 millones  

24Horas.cl Tvn, Agencia Aton

17.08.2021

La Fiscalía Regional de Magallanes anunció que formalizará por malversación de caudales públicos y lavado de activos al ex director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. Asimismo, también se formalizará a su esposa María Neira Cabrera y su ex mano derecha, Eduardo Villablanca.

La información respecto a la solicitud de formalización fue reconocida por fuentes de 24 Horas ligadas al caso.

Según consignó La Tercera, de acuerdo a la investigación de Fiscalía, Espinosa realizó millonarios depósitos a las cuentas bancarias de él y de su esposa, funcionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII), registrándose que entre junio de 2015 y marzo de 2017 realizaron 53 depósitos en efectivo, con montos que fueron entre $1 millón, $ 5 millones y $20 millones.



Por esta situación, el fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, presentó el escrito en el Séptimo Juzgado de Garantía para formalizar al exdirector de la PDI, por la causa que inició la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tras reportar operaciones sospechosas por parte de Espinosa.

Además, el Ministerio Público pidió formalizar a María Neira Cabrera, esposa de Espinosa, y a su ex mano derecha, Eduardo Villablanca, por el delito de lavado de activos, además en el segundo caso también se le imputa el delito de cómplice del desvío de las arcas fiscales.



La investigación contempla los periodos de 2015 hasta fines de 2018, cuando Espinosa y su esposa recibieron cerca de $140 millones en depósitos en efectivo a sus cuentas bancarias.



Según la investigación del Ministerio Público, los depósitos a las cuentas las habría realizado principalmente Villablanca, que en su confesión aseguró que Espinosa le entregaba el dinero en efectivo y que los depósitos los realizaba por eran “una orden” de su superior.

Consejo de Defensa del Estado se querella contra ex jefe de la PDI Consejo de Defensa del Estado se querella contra ex jefe de la PDI Play Ver Video Play 00:00 Mute Full-Screen El Consejo de Defensa del Estado decidió querellarse contra el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. Se le acusa por un eventual mal uso de gastos reservados, falsificación de documentos públicos y lavado de activos. Pese a no entregar su versión, en cámara, el ex jefe de la policía civil expresó que "está tranquilo y que aún no lo citan a declarar". VER MÁS VIDEOS









La jornada de ayer lunes, el Consejo de Defensa del Estado presentó la querella criminal contra Espinosa y el subcomisario Villablanca por delitos reiterados de malversación de caudales públicos, conforme con los hechos acreditados en la investigación penal, ilícitos cometidos en su condición de funcionarios públicos.



El CDE además imputa a Espinosa delitos de falsificación de instrumentos públicos y de lavado de activos. Por este último ilícito el Consejo acusa también a su cónyuge y Villablanca.



La querella del CDE describe el procedimiento y mecanismos utilizados por los imputados para, en primer lugar, sustraer cuantiosos fondos fiscales provenientes de gastos reservados asignados por Ley de Presupuestos de la Nación a dicha institución entre los años 2015 y 2018, conductas por las cuales, en concordancia con los antecedentes de la investigación penal, el CDE imputa el delito de malversación reiterada de caudales públicos.

Director de la PDI por crimen de Valeria Vivanco: "Aquí no hay ninguna confabulación, ningún montaje" Leer más

El Consejo sostiene que, con los dineros sustraídos, los imputados, a sabiendas del origen ilícito de estos fondos, realizaron distintas operaciones que tuvieron por finalidad su introducción en el sistema económico formal, ocultándolos mediante el fraccionamiento en diversas cuentas corrientes o productos financieros y adquiriendo bienes muebles o inmuebles.



A la fecha, la indagatoria ha determinado la adquisición por parte de los imputados de vehículos, un departamento en la comuna de Las Condes, entre otros bienes.

Prontamente se conocerá la fecha de la formalización.