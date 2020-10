Fiscalía pide 15 años de cárcel para madre que asesinó a hijo en Peñalolén

24Horas.cl Tvn

11.10.2020

La Fiscalía pidió 15 años de cárcel como sentencia contra Kimberly Medina, joven que en 2018 asesinó a su hijo de solo un año mediante diversas puñaladas en Peñalolén, situación que fue anunciada vía Facebook.

Según indicó la fiscal Carolina Fuentes, el tribunal acogió una atenuante por lo que se solicitó la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio. la cual es "acorde a los hechos" demostrados en el juicio.



Fuentes destacó que la condenada atacó en al menos ocho oportunidades a la víctima para luego intentar suicidarse.

Se espera que el próximo 14 de octubre a las 13:00 horas se dé la sentencia del caso.

Recordar que el caso contó con una "advertencia" por parte de Medina, quien publicó en Facebook lo que pensaba hacer con el menor de edad.

"Mi vida no tiene sentido. Estoy vacía por dentro. Siento que nadie me quiere y no tengo un norte ni un sur", comenzó diciendo Medina, enfatizando que "hoy, sábado 28 de julio, mi vida junto a la de mi hijo menor Maximiliano terminan", dijo en el post.

Asimismo, destacó en la ocasión que "yo con mi hijo menor nos vamos de este mundo y no quiero dejarlo en esta vida de mierda. Rodeada de gente alcohólica y drogadicta".