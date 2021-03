Fiscalía no continuará con proceso penal contra Piñera por no usar mascarilla

Agencia Aton

30.03.2021

La Fiscalía de La Ligua determinó no continuar con la persecución penal contra el Presidente Sebastián Piñera, luego de que a fines del 2020 el abogado Luis Mariano Rendón presentara una querella criminal por no haber usado mascarilla en la vía pública.



El hecho fue registrado en diciembre del año pasado, cuando el Mandatario fue sorprendido caminando en la playa Cachagua sin el tapabocas obligatorio debido a la pandemia, tomándose, incluso, una fotografía con una mujer, quien tampoco tenía puesta su mascarilla.



Pese a que en su momento el recurso había sido acogido, hoy desde la fiscalía informaron que desestimaron continuar con la causa iniciada por los hechos que “configuran el delito de infringir normas higiénicas y de salubridad, prescrito y sancionado en el artículo 318 del Código Penal”.



Asimismo, detallaron que “el Ministerio Público estima que los hechos indicados no comprometen gravemente el interés público, la pena mínima asignada al delito no excede la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, y no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.



La noticia no fue bien recibida por el abogado querellante Rendón, quien indicó que ejercerá “todos los recursos para revertir la decisión de Fiscalía”, calificando la situación de un “grave abuso y precedente nefasto”.



"Fiscalía, al decidir dejar en la impunidad a Piñera, pese a constatar que cometió el delito, deja de manifiesto que en Chile la ley no es igual para todos. Que alguien por vender CDs piratas debe ser encarcelado y quedar expuesto a morir en la cárcel, pero que el Presidente millonario, en medio de una pandemia, puede burlarse de las normas sanitarias y quedar penalmente impune. En países civilizados las autoridades deben ser más cuidadosas con el respeto a la ley que los ciudadanos comunes. En Chile, Fiscalía nos notifica que es exactamente al revés", cerró el candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 13.