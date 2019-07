Fiscalía y Carabineros investigan venta supuestamente "errónea" de 30 fusiles por parte de Famae

24Horas.cl Tvn

15.07.2019

Una venta supuestamente "por error" de 30 fusiles semiautomáticos de francotiradores a civiles por parte de la Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile (Famae), está siendo investigada por la Fiscalía Oriente y el OS9 de Carabineros.

Así lo informó La Tercera, detallando que las transacciones se realizaron entre los años 1994 y 2014 y que "vincula ciertos sujetos con el delito de tenencia ilegal de armas prohibidas", tal como consigna el fiscal Miguel Ángel Orellana.

En específico, se trata de armamento semiautomático, modelo FD2000 y calibre 7.62 mm. De acuerdo a lo que relata el informe del representante del Ministerio Público, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) canceló la inscripción de este tipo de armas el año 2004 mediante una resolución.

De esta manera, Carabineros hizo un desglose sobre quienes tienen en su poder el armamento destacando que 15 personas se encuentran en la Región Metropolitana mientras que otros 13 en regiones, mientras que uno está fallecido. Cinco personas de este grupo no tienen vigente el permiso de coleccionista y, respecto al fallecido, el arma no fue transferida a algún heredero.

Cabe sumar también que uno de los dueños de estos armamentos, Isidoro Trespalacios, posee 403 armas inscritas a su nombre. No obstante, en este caso particular "su permiso de coleccionista figura No Vigente, desde el día 26.11.2018, por ende todas estas armas las mantiene ilegalmente almacenadas en su domicilio. Por otra parte, mantiene otras 30 armas inscritas como deportista, siendo que la normativa legal vigente tan solo autoriza mantener inscritas un máximo de 08 armas en esa modalidad", según pudo acreditar Carabineros en su informe.

La persona presentó un recurso de amparo en contra de Carabineros y el Ministerio Público en la Corte de Apelaciones de Santiago, debido al ingreso de la policía uniformada en mayo pasado a su domicilio para llevarse el fusil y realizarle pruebas balísticas. Sin embargo, su acusación de haber sido víctima de "un robo de armamento altamente sofisticado" fue rechazada por el tribunal de alzada capitalino.