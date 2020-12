Detectan "gran cantidad de tramposos": visita a adulto mayor es la excusa más presentada para viajar

"No se imaginan la cantidad de tramposos que se han visto. La razón para salir de la Región Metropolitana para visitar a un adulto mayor ha crecido muchísimo, ahora todo el mundo tiene un adulto mayor que visitar en la Quinta Región o en la Sexta Región", precisó Paula Florez, jefa del programa de fiscalización.

30.12.2020

La jefa del programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes, Paula Flores, advirtió hoy sobre una "gran cantidad de tramposos" que intentan burlar los controles carreteros con la excusa de visitar a un adulto mayor en las regiones de Valparaíso y O'Higgins.



Por lo mismo, en declaraciones a radio Pauta, dijo que en ocasiones las aduanas sanitarias (control aleatorio) han debido transformarse en cordones (control total) por la cantidad de automóviles que están incumpliendo la norma de prohibición de viajes interregionales.

"Lo que uno se da cuenta es que lamentablemente las personas no cumplen y están apostando a no ser fiscalizadas", dijo.



"No se imaginan la cantidad de tramposos que se han visto. La razón para salir de la Región Metropolitana para visitar a un adulto mayor ha crecido muchísimo, ahora todo el mundo tiene un adulto mayor que visitar en la Quinta Región o en la Sexta Región. Ahí lo que tiene que hacer la autoridad sanitaria es pedir más antecedentes para verificar la situación", añadió.

Sobre aglomeraciones que se han registrado en el transporte público durante la pandemia, Flores aclaró que no están establecidas limitaciones de aforo en los buses y trenes.

"En el caso de la regulación nos hemos preocupado exhaustivamente de que los trenes y buses estén sanitizados y esto se haga de manera regular. Ni en Chile ni en ninguna parte del mundo se han establecido aforos máximos a los vehículos en general", dijo.

Flores también respondió a las críticas del alcalde de Curicó, Javier Muñoz, quien aseguró que los brotes de covid en su comuna se deben principalmente al trabajo agrícola y al transporte de temporeros que "parecen verdaderas sardinas en los buses de pasajeros".

Al respecto, la jefa de fiscalización del Transportes afirmó que "en el caso de los minibuses y el traslado de personal de temporeros, lo que pueden viajar ahí es el máximo de la capacidad, en ningún caso la puede sobrepasar ".