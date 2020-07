Fonasa investiga por fraude a kinesiólogas que atendían en consultas "solidarias" en Pedro Aguirre Cerda

24Horas.cl Tvn

15.07.2020

Al menos tres kinesiólogas de la comuna de Pedro Aguirre Cerda están siendo investigadas por estafa, fraude al fisco y usurpación de identidad. Las profesionales recorrían la comuna ofreciendo atenciones gratuitas a los vecinos.

De acuerdo a los testimonios, los reunían en una sede, obtenían sus rut, el número de serie del carnet de identidad y luego, a través de internet, compraban cientos de bonos en Fonasa para cobrarlos como atenciones particulares que la mayoría de las veces no hicieron.

Según la investigación de 24 Horas Central, Elizabeth y Raquel son las profesionales de la salud que trabajaban junto al "Dr. del pueblo", Luis Astudillo. Ellas le brindaron atención a José Núñez, vecino del sector que es deportista y que tenía una lesión en su rodilla.

CASOS DENUNCIADOS: "NOS SENTÍAMOS ORGULLOSOS COMO DIRIGENTES DE ACOGER A ESTAS KINESIÓLOGAS"

Ya que su médico le había recomendado diez sesiones de kinesiología, consultó en su junta de vecinos por estos operativos y le hicieron un tratamiento gratis. Las profesionales tenían una caja para aportes voluntarios, sin embargo, junto a estos aportes José entregó su rut y sus datos personales. Meses después se enteró que había sido víctima de una supuesta estafa.

: Suprema confirma fallo que declaró ilegal documento que exigía no volver a Chile a migrantes del plan retorno a sus países de origen Leer más

Según cuenta el afectado, un amigo de su hija le sugirió revisar sus bonos de Fonasa y así logró darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Cabe destacar que lo que más recalcaban en todas las redes sociales era la gratuidad de estas atenciones, que no importaba si no tenían orden médica porque el doctor Astudillo se las daría.

Gabriel Bilbao es el tesorero de la junta de vecinos donde se hacían los operativos médicos gratuitos para la comunidad. Él dejó que médicos y kinesiólogas atendieran dentro de la sede: "No sentíamos orgullosos como dirigentes de acoger a estas kinesiólogas que estaban cumpliendo un rol social súper importante". No obstante, recalcó que "si a mí me dicen que me atienden gratis, no debe haber ningún cobro de por medio. Nosotros entendíamos que eso era parte de lo que se había conversado con ellos".

Cristina, otra vecina, tenía problemas con su manguito rotador: "Me entrevistó una de las kinesiólogas, supuestamente, y me dijo que yo tenía que ir con mi carnet de identidad y pertenecer a Fonasa. Vine a buscar mi carnet, volví, y ella me hizo el registro y yo en ese momento le entregué mi carnet de identidad y ella anotó mis datos".

CASI 400 BONOS ASIGNADOS A UN SOLO PACIENTE

A Cristina le hicieron solo tres sesiones en diciembre. Tiempo después, unos vecinos le advirtieron que los kinesiólogos estaban haciendo mal uso de Fonasa.

Al entrar a la página web del organismo, se percató que la kinesióloga Raquel Lazcano había emitido decenas de bonos a su nombre con prestaciones que jamás se habia hecho.

Eran bonos que se compraban a su nombre cada 15 días. El último es de julio.

: Tortura y entregar falso testimonio: el detalle de la formalización contra carabineros acusados de brutal agresión en Plaza Ñuñoa Leer más

La nieta de José Núñez, por otra parte, se dio cuenta de lo mismo y certificó 392 bonos a su nombre. "La suma total de todo eso es $1.000.085 de consultas que supuestamente era gratis", declara resignado el hombre, ya que el número de documentos superó con creces el número de bonos que un paciente puede comprar anualmente en kinesiología.

"Yo no quería creerlo. Se veían dos niñas jóvenes. Realmente uno ya no sabe en quién confiar", asegura.

Durante la pandemia, Fonasa liberó el uso de la huella, por lo que ahora solo se ocupa el rut y el número de serie. Todo indica que pagaron el copago, y a cambio recibieron el total de la prestación. Por cada bono, estas mujeres ganaban el doble.

LIBERACIÓN DEL SISTEMA DE COMPRA DE BONOS FUE EL MÉTODO UTILIZADO

Nuestro equipo fue a Fonasa para pedir explicaciones, y nos confirmaron que las kinesiólogas están siendo investigadas. Pilar Miranda, jefa de contraloría de Fonasa, aseguró que "si llegáramos a determinar que se está cometiendo un fraude, vamos a tomar todas las sanciones y acciones legales que correspondan ya que se estaría menoscabando la salud de las personas con los recursos del Estado. Esta situación nos parece realmente indignante".

Según el superintendente de Salud, Patricio Fernández, las profesionales habrían aprovechado la liberación del sistema de compra de bonos que hizo Fonasa en época de pandemia: "Todas estas cosas, que tienen un lado muy positivo que es dar mayor acceso y facilidad a las personas, también abre otra arista a personaas inescrupulosas que eventualmente quieran aprovecharse de eso y obtener una oportunidad de una ganancia que no corresponde".

El presunto fraude al fisco, la usurpación de identidad y la violación de los derechos del paciente son delitos que también están siendo investigados por la Fiscalía.

Por su parte, el llamado "Dr. del pueblo" no quiso dar entrevista en cámara, pero sostuvo que también trabaja junto a otros profesionales y no descarta presentar acciones legales contra estas kinesiólogas.