Formalización del general (r) Fuente-Alba fue reprogramada para el 20 de junio

Agencia Uno

24.05.2019

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago informó que decidió reagendar para el próximo 20 de junio, a las 09:00 horas, la audiencia de formalización del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.



Inicialmente, el general (r) iba a ser imputado por el delito de lavado de activos la próxima semana (30 de mayo), por petición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La petición fue presentada por el fiscal jefe de Santiago, José Morales, luego de recibir un informe de la PDI que comprobaban los ilícitos cometidos por el general en retiro.

El abogado de Fuente-Alba, Maximiliano Murath, había señalado en su momento que esperaba que “la Fiscalía en algún momento tomara una decisión y eso va a significar que vamos a poder desplegar todo el resto de la defensa a efectos de poder demostrar que los elementos de cargos no son suficientes para poder obtener una condena en ese delito".



Además, agregó que “mientras la ministra Rutherford no termine por dictar una sentencia en la cual establece efectivamente el hecho base, el lavado de activos es un hecho que se tiene que basar en la malversación de caudales públicos".



Cabe recordar que la ministra Romy Rutherford procesó al ex comandante en jefe del Ejército como el autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos, por un monto aproximado de 3.500 millones de pesos.