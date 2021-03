Este martes será formalizado Hugo Gutiérrez por las amenazas a marinos

Los hechos ocurrieron el 8 de agosto pasado, cuando el ex parlamentario junto a otras personas fue fiscalizado por parte de personal de la Armada en el sector de Playa Cavancha, en Iquique.

03.03.2021

Para hoy está fijada, en el Juzgado de Garantía de Iquique, la audiencia solicitada por la Fiscalía de Tarapacá para formalizar al exdiputado Hugo Gutiérrez por los delitos de amenazas previsto en el Código de Justicia Militar y de omisión de cooperación pública.

La audiencia estaba fijada para el 14 de diciembre pasaado, pero el ex parlamentario no pudo ser notificado en su domicilio en Iquique. El fiscal Eduardo Ríos indicó que la fiscalía había aportado al juzgado cuatro domicilios del exdiputado -tanto en Iquique como en Valparaíso-, pero sólo se intentó ubicarlo en su residencia particular de la ciudad del norte.

La formalización de Gutiérrez tiene relación con los hechos sucedidos el pasado 8 de agosto, cuando el ex parlamentario junto a otras personas fue fiscalizado por parte de personal de la Armada en el sector de Playa Cavancha, en Iquique. Gutiérrez se desplazaba en automóvil junto a su familia y puso obstáculos a la labor de los efectivos, aludiendo a su condición de diputado.

En un video que se viralizó se observa al entonces parlamentario comunista señalar a los marinos: “Pero, mire, no puede controlarme, porque yo lo controlo a usted, yo soy más autoridad, ¿me entiende? Si usted me controla a mí, yo lo controlo a usted, nos controlamos todos, entonces sería un problema”.

Los delitos que se le imputarán son los de amenazas previsto en el Código de Justicia Militar y de omisión de cooperación pública. Este último ilícito se refiere a los funcionarios públicos que, requeridos por la autoridad correspondiente, no prestan la debida colaboración en la administración de justicia o en cualquier otro servicio público similar en el ejercicio de su cargo.

Gutiérrez renunció al cargo de diputado para postularse a la Convención Constitucional. Fue reemplazo en la Cámara por el exgobernador de la Provincia del Tamarugal, Rubén Moraga Mamani.