Fraude en Carabineros: Ordenan a exoficial restituir más de 530 millones de pesos malversados

29.06.2021

El Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de perjuicios presentada por el fisco en contra del teniente coronel de Carabineros, a la época de los hechos, Mauricio Arturo Saldaña Vidal y le ordenó restituir al fisco la suma de $530.435.006, monto malversado en el marco del caso denominado “Fraude en Carabineros”.



En la sentencia, la magistrada Patricia Ortiz von Nordenflycht acogió la demanda, tras considerar que en sede penal se probó el daño patrimonial que causó el exoficial a las arcas fiscales, quien fue condenado, en procedimiento abreviado, en calidad de autor de los delitos consumados de malversación de caudales públicos y lavado de activos. Ilícitos perpetrados entre el 17 de julio de 2014 y el 24 de noviembre de 2015.





“El demandado es responsable por su calidad de autor de los delitos cometidos y, por tanto, participante directo de la malversación de fondos fiscales, en lo que le compete, por la suma de $588.502.418 (...) ya que ha reconocido haber efectuado los ilícitos penales, en forma voluntaria, debiendo presumirse dolosa dicha actuación, ya que no puede dársele credibilidad a su razonamiento, de no conocer que su participación era respecto de un hecho ilícito, menos aún, considerando la calidad de ex funcionario de Carabineros que él tenía”, indica el fallo.



“De hecho, en el peor de los casos, de no poder estimarse dolo del demandado, de todas formas, habría existido una actuación culposa del mismo en los hechos delictuales, de donde emanaría, igualmente, su responsabilidad extracontractual”, afirma.

“Que como ya ha quedado asentado en sede penal, la participación delictual del demandado, permitió la malversación de fondos del Estado (...) resultando evidente que si este no hubiera facilitado su cuenta corriente y no hubiera participado en la entrega de dineros, a otros miembros de la organización criminal que participó en el fraude a Carabineros de Chile, no se hubiera producido el perjuicio por esa suma, al Fisco de Chile”, consigna la resolución.



“Consecuentemente, ha resultado acreditada la existencia de un perjuicio, por la cantidad referida, derivada directamente, de los delitos cometidos por el demandado”, concluye el fallo.

Por tal motivo, el tribunal resolvió acoger la excepción de pago opuesta en la contestación por el demandado, por la suma de $58.067.412, además de acoger la demanda de indemnización de perjuicios, condenándose al demandado a pagar la suma única y total de $530.435.006, más reajustes e intereses a contar de la fecha en la cual quede ejecutoriado el presente fallo.

Junto con ello, se condena a pagar las costas del juicio al demandado.