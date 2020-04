24horas tvn

30.04.2020

Durante la jornada de este jueves, la ministra Romy Rutherford procesó a exgeneral del Ejército, Humberto Oviedo, en la arista Empresas de Turismo, la que se enmarca dentro del fraude de la institución.

El excomandante se encuentra acusado de malversar más de $4.500 millones de pesos.

AHORA Caso Fraude en el Ejército: Ministra Romy Rutherford procesa a general Humberto Oviedo en arista Empresas de Turismo. pic.twitter.com/VlO4QGM7Wg — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) April 30, 2020

Recordemos que en entrevista con el programa de TVN "El Informante", Oviedo aseguró que dicha cifra no se condice con el patrimonio que ya ha declarado. "Esos $4.500 millones no se condicen obviamente con el patrimonio que yo he acreditado en una auditoría contable independiente que fue presentada en la libertad que yo hice a la corte marcial, donde se ganó por cuatro votos a uno. Ese informe genera exactamente cuál es mi patrimonio, que ha sido corroborado como un patrimonio que está correctamente adecuado a las cosas que yo hice durante 43 años como empleado público y siendo militar desde los 15 años. Por lo tanto, la cifra no tiene relación, porque sería muy raro poder no justificar $4.500 millones".

En conversación con Matías del Río, Oviedo aseveró tener la "plena convicción de que voy a poder probar que, de hecho, esa cifra yo no me hago cargo de ella porque está solventada sobre imputaciones y dichos, no de documentos oficiales, y que si así fuese, esos recursos han sido utilizados en la institución".