Frío fin de semana en Santiago: pronostican mínimas de hasta -2°

14.08.2020

La Dirección Meteorológica de Chile pronosticó frías mañanas para este fin de semana en la región Metropolitana, llegando incluso a los -2 grados en algunos sectores.

Según detalla el organismo, los sectores que se verán más afectados con las heladas matinales serán San José de Maipo, donde tanto el sábado como el domingo llegaría a los -2, mientras que en Colina y Melipilla la mínima se registraría sólo el domingo.

En el resto de la región Metropolitana se esperan hasta -1 grado.

Las máximas, en tanto, podrían llegar a los 19 grados en el sector norte y poniente de Santiago.

Esta misma situación podría registrarse entre las regiones de Coquimbo y el Biobío, también llegando a los -2 grados.

ALERTA AGROMETEOROLÓGICA: HELADAS ENTRE LAS REGIONES DE COQUIMBO Y BIOBÍO pic.twitter.com/wJG2ZISfPY — MeteoChile (@meteochile_dmc) August 12, 2020

SAG alerta por paquetes de semilla que llegan desde el extranjero sin ser solicitados

Un llamado a no abrir paquetes que contengan semillas que pudieran venir dentro de encomiendas recibidas desde el extranjero realizó el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), instando a los usuarios y usuarias a contactarse con sus oficinas en caso de recepcionar este material de propagación que no han solicitado.

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, señaló que "el SAG ha recibido una serie de denuncias de encomiendas con semillas provenientes desde el extranjero que no han sido pedidas por las personas. Esto es muy grave puesto que estas semillas pueden destruir las plantas nativas o dañar severamente a los cultivos. Desde el ministerio estamos tomando todas las medidas para evitar que ingresen al país. De hecho, tan sólo en el primer semestre de 2020 se han interceptado y destruido cerca de 8 mil paquetes de ellas".

Por su parte el Director Nacional del SAG, Horacio Bórquez, explicó que esta situación reviste “un alto riesgo sanitario, ya que no sabemos a qué especie corresponden las semillas, si pudieran contener enfermedades o alguna plaga que no esté presente en Chile y que luego pueda afectar a nuestra agricultura. Por eso resulta fundamental que quienes hayan recibido estos sobres y tengan las semillas en su poder, no las planten, ni las boten a la basura o las liberen en el medio ambiente, porque allí van a germinar y puede ser muy peligroso. Deben contactarse con el Servicio Agrícola y Ganadero llamando al teléfono 22 3451100 o escribiendo a [email protected] para poder orientarlos al respecto”.