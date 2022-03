"Fue un error": Mauricio Correa realiza mea culpa tras accidente de Juan Fernández

24Horas.cl Tvn

09.03.2022

El accidente aéreo de Juan Fernández, donde murieron cinco integrantes del "Buenos Días a Todos" ha sido el golpe más grande que ha sufrido el programa en sus tres décadas de vida al aire.

Y es que la partida de Carolina Gatica, Silvia Slier, Roberto Bruce, Rodrigo Cabezón y el conductor Felipe Camiroaga no solo impactó a la televisión sino también a un país completo que lloró este terrible hecho.

"Fue una pesadilla" reconoció la entonces animadora del espacio Carolina de Moras. "Fue algo que no pasó, que no tiene que pasar en la vida. Fue algo tan violento no solamente a nosotros como equipo, sino que para todas las familias de los que iban en ese avión", lamentó.

Las declaraciones de la conductora fueron seguidas por las de Julián Elfenbein quien se refirió al ambiente que existió durante la emisión del primer programa sin el resto de los integrantes.

"Había un equipo que necesitaba. Fue un momento particularmente complejo para todo el equipo". Incluso De Moras reconoció "no entender cómo podíamos seguir avanzando con un programa donde no estaba parte del equipo".

A su vez, el director del programa, Mauricio Correa reconoció que "haber hecho el programa el día lunes fue un error".

"Lo digo con la perspectiva del tiempo porque en ese minuto nadie sabía lo que estábamos haciendo. Estábamos todos en shock, todos mal...todos en el suelo", concluyó.

Revisa a continuación las declaraciones del equipo.