Fuente-Alba pide desistir de requerimiento de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional

24.07.2019

La defensa del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, realizó este miércoles una solicitud al Tribunal Constitucional para no perseverar en una causa que estaba siendo revisada por el organismo.



La acción judicial tenía por objetivo declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una serie de artículos respecto de la causa que está llevando la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford.

"Mediante esta presentación, vengo en desistirme del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ingresada con fecha 26 de marzo de 2016", dice el documento dado a conocer por el TC.



La causa ya había sido declarada admisible por el TC en relación a los artículos 205 y 352, del Código de Procedimiento Penal, e inadmisible respecto de los otros esgrimidos por la defensa el ex uniformado. Solo faltaba que fuera revisada por el pleno de la Primera Sala del tribunal, lo que ahora no ocurrirá.



Otra de las decisiones de Fuente-Alba, con respecto a su caso, es que otorgó patrocinio al abogado Miguel Ángel Chávez, quien se suma a Maximiliano Murath en su defensa judicial.



Cabe recordar que el ex comandante en Jefe del Ejército fue procesado por malversación de caudales públicos a través de gastos reservados del Ejército, y que permanece en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

