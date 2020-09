Fuera de plazo y con apoyo del edil actual: Denuncian campaña electoral de aspirante a alcaldesa en Colina

24Horas.cl Tvn

11.09.2020

Su campaña ya tiene una frase ("Juntos seguimos creciendo"), un logo, actividades públicas e incluso se regalan productos con su propaganda, pero eso no es todo: la candidatura a alcaldesa de Colina de Isabel Valenzuela además ha sido patrocinada por el actual edil de esa comuna, Mario Olavarría.

¿El problema? Todavía quedan meses para que inicie el período legal de campañas municipales y, en consecuencia, la postulante se expone a sanciones que podrían llegar hasta los 10 millones de pesos. Esas son las multas establecidas por el Servicio Electoral para quienes realicen propaganda electoral de forma adelantada.

Sin embargo, el plazo de la candidatura no sería la única violación de las disposiciones legales. Mario Olavarría no podrá ir a re-elección debido a la ley del último año que limita el número de postulaciones al mismo puesto, pero esto no le ha evitado dar su apoyo explícito a Valenzuela. "La candidata es Isabel Valenzuela. Ha estado en todos los ámbitos, conoce bien la comuna, vive acá también", dice el edil en una entrevista de La Cuarta, por ejemplo.

En esa línea, la concejala de Colina Alejandra Lantadilla hace otra denuncia que podría agravar la situación: dice que hay uso de recursos y personal municipal para la candidatura que Olavarría apoya.

"Es descarado, porque los mismos funcionarios municipales ni siquiera se sacan la credencial de funcionario para estar en estas actividades", describe. Respecto a este punto la Contraloría General de la República podría sancionarle por infracción al deber de probidad.

Foto: Agencia Aton.