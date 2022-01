Funcionaria judicial será formalizada por adulterar antigua causa de Gabriel Boric

Agencia Aton

28.01.2022

La Fiscalía de Alta Complejidad de la zona sur determinó formalizar a una funcionaria del Poder Judicial por adulterar una antigua causa que involucraba al presidente electo Gabriel Boric.



El fiscal Milibor Bugueño solicitó una audiencia para formalizar a Carolina Roldán Berríos, quien es imputada de ingresar un escrito con el cual reactivó la tramitación de una indagatoria por hurto cuando el actual diputado tenía 19 años y que el Ministerio Público ya había archivado, según informó La Tercera.

De acuerdo a un escrito ingresado esta semana en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, el fiscal regional Héctor Barros narró los hechos que logró acreditar el Ministerio Público, determinando que el responsable del hecho no fue un hacker, como se había señalado preliminarmente, sino que fue esta funcionaria que durante la campaña presidencial realizó esta acción.



Por ahora, la mujer ha decidido guardar silencio, sin dar una explicación por su acto. La audiencia de formalización fue programada para el 28 de abril próximo, donde la fiscalía le imputará el delito de sabotaje informático.



El texto ingresado por el fiscal Barros indica que “el 27 de octubre del año 2021, a eso de las 22:05 la imputada Carolina Roldán Berríos, empleada pública, desempeñándose como funcionaria del Juzgado de Garantía de San Bernardo y utilizando el computador institucional del Poder Judicial asignado accedió indebidamente a la base de datos del sistema informático (...) con la intención de conocer la causa del Juzgado de Garantía de Punta Arenas seguida por el delito de hurto en contra del sr. Gabriel Boric la que se encontraba en estado de terminada, causa a la cual no le estaba permitido el ingreso. A las 22:14 horas alteró maliciosamente los datos contenidos en dicha causa”.



En su oportunidad, Boric se refirió a este tema y escribió en su cuenta de Twitter que “a los 19 cometí el error de no pagar una promo. Me pillaron y detuvieron como corresponde. La UDI lo compara con el caso Penta. Juzgue usted...”.