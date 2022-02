Funcionarios de Municipalidad de Santiago acusan haber sido "denostados públicamente" por alcaldesa

Agencia Aton

Decenas de funcionarios de la Municipalidad de Santiago manifestaron durante la tarde de este martes, en Monjitas con 21 de Mayo, en contra de la alcaldesa Irací Hassler, quien habría permitido que trabajadores fueran "acusados y denostados públicamente", con el fin de "atacar mortalmente a los 'peces grandes' de la gestión alcaldicia saliente", a propósito de un informe de Contraloría.



"Esta paralización se levanta luego de la falta de respeto que tiene la alcaldesa al salir en televisión manifestando, avalando y respaldando un informe que carece de la realidad. Ese informe tiene muchos vicios, muchas situaciones que escapan a la realidad", explicó José Escobar, presidente de la Asociación de Funcionarios, a T13.

El documento en cuestión es el informe final de auditoría N° 750 de 2021 efectuado por la Contraloría General de la República, "respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas al pago de horas extraordinarias al personal de planta y contrata durante el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2020".



Además, dicha investigación del ente contralor indagó respecto a "la contratación de servicios a honorarios, durante el año 2020, en la Ilustre Municipalidad de Santiago", todas supuestas irregularidades cometidas en la administración del exalcalde Felipe Alessandri.



Los funcionarios dicen que "hay un antes y un después. El antes es que esta municipalidad levanta una querella contra tres personas que trabajaron con el alcalde anterior, a los que debieron haberles hecho sumario. Resulta que al hacer esta querella, dejaron a todo este capital humano metido en medio de una situación que no es nuestra, porque nosotros no nos hemos ensuciado las manos".



A través de un comunicado, los manifestantes expresaron además que "lo que nunca había ocurrido es que no les importara utilizar a los funcionarios de carrera, permitir que fueran acusados y denostados públicamente, habiendo tenido la oportunidad de desmentir los argumentos que permitían acusarlos erróneamente y sin darles derecho a réplica, con tal de atacar mortalmente a los 'peces grandes' de la gestión alcaldicia saliente".