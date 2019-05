Fundación InterAmericana del Corazón entrega premio a senador Girardi por ley de etiquetado y control del tabaco

Desde el organismo señalaron que "Chile se ha convertido en un país líder no solo en la región, pero en el mundo con políticas efectivas que mejoran la calidad de vida de poblaciones enteras".

17.05.2019

La Fundación InterAmericana del Corazón entregó este viernes el premio "Ciencia de la Paz" al senador Guido Girardi, como reconocimiento a su "papel crucial que ha jugado en la promulgación de la ley de etiquetado frontal de alimentos procesados y de varias políticas para el control del tabaco en Chile, que aseguran la mejor nutrición y salud de la población".

En una carta enviada al parlamentario, la fundación detalla que "Chile se ha convertido en un país líder no solo en la región, pero en el mundo con políticas efectivas que mejoran la calidad de vida de poblaciones enteras. Ud. ha protegido la salud de millones de personas con su valentía y coraje, frecuentemente respondiendo a intereses comerciales que buscaban obstaculizar estas políticas efectivas que contribuyen a la mejor salud de los chilenos".

Agregan que todos quienes han sido premiados antes, se caracterizan por el impacto que han tenido con acciones poblacionales que abordan las determinantes sociales, políticas y económicas de las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo.

"Desde la Mesa Directiva de la Fundación InterAmericana del Corazón y su Comité de Selección del Premio Ciencia de la Paz, lo felicitamos por su liderazgo y compromiso con la salud de Chile, la región y el mundo", indica el texto. Además, plantean que "esperamos que este reconocimiento sirva de modelo a otros profesionales para que se acerquen a la acción política que es tan necesaria para influenciar cambios significativos en nuestras sociedades".

Entre quienes han recibido este reconocimiento con anterioridad se encuentra el Dr. Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay; la Dra. Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y actualmente Alta Comisionada por Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Sir George Alleyne, ex Director General de la Organización Panamericana de la Salud; el Dr. Herman Schargrodsky, médico cardiólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires y ex presidente de la Fundación InterAmericana del Corazón, y el Dr. Salim Yusuf, reconocido epidemiólogo de la Universidad de McMaster en Canadá, entre otros.