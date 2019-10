Fundación Ronda celebrará 5 años trabajando por la diversidad e inclusión en el país

24Horas.cl Tvn

04.10.2019

El próximo miércoles 9 de octubre se celebrarán los 5 años de Fundación Ronda en el Teatro C, primer teatro social ubicado en el corazón de Vitacura. En esta ocasión, se reconocerá a líderes de los tres sectores, que han visibilizado temas de diversidad e inclusión en nuestro país; el trabajo de las organizaciones con las que la fundación ha desarrollado el modelo RSI y las que hoy tienen grandes casos de éxito; se podrá reflexionar sobre el camino que ha recorrido Ronda en este tiempo y los resultados obtenidos en sus áreas de acción, tanto fuera como dentro de Chile; además de contar con la presentación de Stand Up Comedy, de Juan Pablo López.

Fundación Ronda nace como organización sin fines de lucro en 2014, con el propósito que nuestra sociedad reconozca y valore las diferencias, generando transformación e interacción entre el Estado, la sociedad civil, y las organizaciones público/privadas.

Para esto, desarrolla acciones desde un enfoque de Responsabilidad Social Inclusiva, que favorecen el empoderamiento y participación de grupos con barreras de acceso, principalmente personas en situación de discapacidad.

A pocos días de la celebración, la Directora Ejecutiva de Fundación Ronda, María José Escudero, cuenta que “los valores que nos mueven son la confianza y el compromiso de crear y aportar a ser una sociedad más inclusiva, realizando nuestras acciones desde el amor y la pasión por lo que hacemos; la integridad, excelencia e innovación de nuestro trabajo es nuestro gran sello diferenciador, como también el querer colaborar trisectorialmente. Todo esto lo hacemos, porque imaginamos un mundo realmente inclusivo desde su ADN, que tenga una profunda valoración de las diferencias, esas que nos hacen a todos personas únicas”, agrega la profesional.

En cuanto a los proyectos que se han desarrollado dentro de la fundación, Escudero rescata TransformarSE, espacio de transformación pionero en Chile y Latinoamérica, que se desarrolla a través de un modelo de desarrollo bio-psicosocial para personas con discapacidad (física, sensorial, cognitiva) y su red de apoyo. Durante 7 meses, este programa entrega a las personas herramientas de autogestión, comunicación y liderazgo, a través del desarrollo de sus habilidades y motivaciones para fomentar su autonomía, independencia y así mejorar su calidad de vida. “De esta forma, garantizamos el total y real empoderamiento de ellos y su entorno cercano”, manifiesta la directiva.

EL BALANCE DE LOS 5 AÑOS

El balance general de Fundación Ronda, se ha mostrado positivamente, debido a la sincronía que se ha producido con los avances de la agenda legislativa de los últimos años en temas de inclusión y diversidad, generando incidencia, e impulsando la inclusión sociolaboral de Personas en Situación de Discapacidad, en igualdad de oportunidades, derechos y deberes, tanto para ellos, como para las empresas y organizaciones públicas, como privadas. Según la Directora Ejecutiva, los puntos de inflexión en temas legislativos han jugado muy a favor para poder impactar en las organizaciones públicas y privadas, con la mirada y quehacer de la organización.

“Nuestra forma de ponernos en acción, es cómo logramos transformar la mirada respecto a los temas de diversidad e inclusión, darle valor a la diversidad dentro de las organizaciones y que esta nazca acorde al corazón de su negocio y necesidades, como algo orgánico, pero por sobre todo, que logremos empoderar a comunidades con barreras de acceso que históricamente han sido invisibilizadas, como son por ejemplo, las personas con discapacidad. Nos sentimos muy afortunados del equipos de trabajo que hemos logrado crear, como también de las alianzas estratégicas y los partnership que hemos construido en este tiempo con organizaciones del sector privado, público y sociedad civil.”, expresa la Directora Ejecutiva.

Ronda decidió realizar este gran aniversario en el recientemente inaugurado Teatro C de Vitacura, espacio que será reconocido en la instancia por la fundación, como accesible universalmente, luego de haber sido evaluado por el equipo de profesionales de Ronda. Ante esta oportunidad, Domingo Raide, socio de Teatro C, el primer Teatro Social de Chile agrega que “celebrar el aniversario de la Fundación Ronda y ser distinguidos por la institución como 100% accesibles es un hito importantísimo para nosotros. Además, en esta oportunidad inauguraremos el ascensor, lo que nos llena de orgullo”. “Es clave el compromiso de los empresarios para que tomen este tema como prioridad y seguir avanzando hacia un Chile más inclusivo. En el Teatro C rescatamos y revalorizamos un sector emblemático de la comuna como lo era el ex Centro Comercial Lo Castillo, frente al Paseo Mañío”, concluye Raide.

AVANCES Y LOGROS DE LA FUNDACIÓN

A lo largo de estos cinco años, Fundación Ronda ha creado el modelo de Responsabilidad Social Inclusiva, que ayuda a asesorar organizaciones públicas y privadas para que se transformen en inclusivas desde su ADN. Este instrumento tiene ejes de acción, pilares claros, metodologías y estrategias que han sido validados con grandes empresas. Es efectivo, eficaz y genera grandes transformaciones dentro de la organización.

También desarrollaron un modelo de empoderamiento para las personas con discapacidad, llamado TransformarSE. Este busca brindar herramientas a personas en situación de discapacidad y sus redes de apoyo, fortaleciendo sus habilidades, con técnicas de coaching, storytelling, herramientas de innovación y emprendimiento, además de prestar apoyo en procesos de inclusión sociolaboral.

Asimismo, han logrado crear alianzas con empresas nacionales que también tienen presencia a nivel internacional, factor que ayuda a situar la estrategia de posicionamiento de Ronda y la creación de nuevas alianzas con las distintas entidades involucradas en temas de inclusión.

A fines del año pasado, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Ronda y algunas empresas partner, recibieron en la oficina de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, el premio Reconocimiento Global Buenas prácticas de empleabilidad para trabajadores con discapacidad. Asimismo, actualmente son parte del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la ONU.