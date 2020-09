Fundador de Delight Lab acusa "censura explícita" de Carabineros: "No están dejando manifestarse a nadie"

24Horas.cl Tvn

25.09.2020

Una situación ampliamente comentada y criticada en redes sociales fue la que ocurrió la noche de este jueves en Plaza Baquedano por parte de quienes fueron testigos del supuesto "boicot" por parte de una patrulla de Carabineros a la última intervención lumínica y callejera del estudio Delight Lab.

Y es que a eso de las 20:40 horas, el colectivo proyectó algunos mensajes en el mencionado punto capitalino relacionados con las artes y la causa mapuche, hasta que un vehículo policial aplacó con un foco los mensajes, una situación que quedó registrada por las cámaras de Galería Cima y que algunos calificaron como censura.

En conversación con 24 Tarde, uno de los socios fundadores del proyecto, Octavio Gana, contó su versión de lo sucedido: "Nosotros estábamos realizando una intervención en la Plaza de la Dignidad, anteriormente conocida como Plaza Baquedano, y nos invitaron en el marco de Barrio Arte, que nos invitó galería Cima. Nosotros realizamos dos homenajes a poetas nacionales. Uno fue a Luis Martínez y otro a Pepe Cuevas, eso lo hicimos en conjunto con el colectivo artístico de Valparaíso que se llama Pésimo Servicio".

Agrega que "al final hicimos un homenaje al despertar de Chile y a nuestras raíces de nuestros pueblos y naciones originarias como es el pueblo mapuche, y proyectamos la estrella abajo".

"CREEN QUE PUEDEN HACER DE TODO"

"En esa ocasión, en la tercera proyección, llegó un vehículo de Carabineros y proyectó un foco súper potente hacia las cámaras que tenía Galería Cima para que no saliera la transmisión. Como esto no podía ser al interior de la Galería Cima, se hizo al exterior y se iba a ver la obra en las cámaras", relata Gana. "Posteriormente, una segunda patrulla de Carabineros se puso en la zona de acá y tiró un foco hacia la proyección de nosotros para taparla, para censurarla, para que la gente no la pudiera ver".

Para el artista, el actuar policial corresponde a "una censura explícita de Carabineros con una obra que está en un marco, que está autorizado por las autoridades". Incluso, Gana lo vincula a lo que ocurrió en mayo pasado en una proyección sobre la torre Telefónica, en el mismo sector de Plaza Italia: "Es increíble que en Chile, en un estado que se llama democrático, siga ocurriendo esto y esto se vincula a la censura que tuvimos en mayo en la torre Telefónica, que aún no sabemos quién está detrás. Ahora sí, porque esto fue descarado. Nosotros exigimos que se sepa, que hayan unas disculpas públicas por parte de Carabineros porque en realidad es impensable".

Según asegura el artista, "desde que empezaron los focos, ellos no terminaron. Ya estábamos terminando, nos quedaba media hora y la última intervención no se pudo ver. Creo que hay una cosa de que creen que pueden hacer todo, creen que pueden censurar, no están dejando manifestarse a nadie. Si alguien se quiere parar ahí, no lo dejan. La única persona que vimos que se pudo para ahí, fue Piñera. ¿Cómo puede ser que en un estado democrático no se deje espacio para la libre expresión?".

SOBRE INVESTIGACIÓN INTERNA DE CARABINEROS: "ELLOS NO SE MANDAN SOLOS (...) SE TIENE QUE SABER LA VERDAD"

Por último, aclaró que la actividad contaba incluso con el respaldo del Ministerio de Culturas, aunque "no a la actividad propiamente tal, pero sí es un marco completo. Está metido el MAC (Museo de Arte Contemporáneo), el GAM, el (museo) Bellas Artes y el MAVI (Museo de Artes Visuales). Esto es una forma de poder hacer cultura en época de pandemia, se tiene que hacer afuera porque no se permite el ingreso. Tiene que haber una apertura para el arte en los espacios públicos".

Sobre la investigación interna que anunció Carabineros al respecto, y que podría derivar en sanciones contra el funcionario que hizo uso del foco, Gana señaló que "ellos no se mandan solos, no prenden los focos solos. Hay jerarquía en este tipo de instituciones. Creo que se tiene que saber la verdad de eso, y de la censura que ocurrió en mayo en la torre. Aquí hay un vínculo importante ahí que se tiene que esclarecer".

Si bien desde la institución explicaron que el oficial, lo que buscaba, era identificar a las personas detrás de esto y pedirles si tenían alguna autorización, Gana insistió en que "creemos que tiene que aclararse, que tienen que haber una disculpas por parte de Carabineros porque nosotros jamás les hemos faltado el respeto a ellos, en ninguna de nuestras intervenciones. Sí somos artistas críticos, obvio, no podemos tener otra posición, pero esto es una cosa inconstitucional, no puede ser que haya censura".