"No más niños muertos": familiares y amigos despiden a hermanos asesinados en El Bosque

24horas tvn

20.05.2021

La mañana de este jueves se realizó el funeral de Catalina (14) y Rubén (18), hermanos asesinados el martes pasados, en su vivienda en la comuna de El Bosque.

Familiares, vecinos y amigos de las víctimas piden justicia y que se logre dar con el presunto autor del crimen, un guardia de seguridad de 29 años, quien había sido recibido en la casa por la madre de las víctimas.

🔴 #Nacional



"No puedo creer que nos haya pagado de esta manera":



Mamá de niños asesinados a sospechoso: "Que se entregue, lo querían como a un hermano"





“Yo exijo justicia, esto no se puede quedar así. He llamado a manifestarnos con globos, con pancartas, con batucadas, para que el Presidente Piñera sepa que no pueden haber más niños muertos. Aquí no hay ninguna autoridad, estamos solos”, expresó Alex Madrid, tío de los hermanos fallecidos.

Respecto de la investigación, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, manifestó que "es un caso que nos ha conmovido a todos, es la peor muestra de la sociedad. Aquí hay un compromiso total en cuanto a la ayuda psicológica y jurídica para la familia".

🔴 #Nacional



El principal sospechoso del homicidio borró sus redes sociales y está con paradero desconocido.



Lo que se sabe del brutal crimen de dos hermanos en El Bosque





Además, puntualizó que "también para dar con el paradero de esta persona. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para encontrar a quien cometió este horroroso delito y esperamos que prontamente enfrente la justicia".

Recordar que la madre de los niños, Claudia Ubilla contó al matinal Buenos Días a Todos de TVN que al sospechoso "lo habíamos acogido en nuestro hogar, porque lo habíamos visto muy desvalido, vulnerable y no lo creo justo que nos haya pagado de esta manera".

Además, llamó al sujeto a que "se entregue. Yo quiero saber por qué lo hizo, qué le pasó, qué le pasó en su cabeza para hacerle daño a dos personas que lo querían como un hermano".

Por otro lado, agradeció a los vecinos por todo el apoyo recibido y a Carabineros, los que "se han portado un siete con nosotros. Mi niño quería ser uniformado y ellos se lo concedieron (...) Hemos tenido un resguardo que no todos tienen".