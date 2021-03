Galli por 57 detenidos en Día del Joven Combatiente: "Hay un grupo minoritario que no respeta ninguna norma"

"Ayer no había ninguna manifestación pacífica, ni demanda legítima. Ayer lo que hubo, fue violencia intensa de una minoría en contra de Carabineros. Ahí no hay nada que observar", aseguró el subsecretario del Interior.

30.03.2021

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió a las manifestaciones registradas durante este lunes en distintos puntos la Región Metropolitana y del país, en el marco del Día del Joven Combatiente.



Pese a que la capital se encuentra en confinamiento total y obligatorio, lo que se suma al toque de queda a partir de las 22:00 horas, distintos grupos de personas se reunieron para conmemorar la jornada, existiendo en algunas comunas enfrentamientos con personal de Carabineros.



Desde la institución informaron que se produjeron 140 hechos de desórdenes a nivel nacional, de los cuales 100 fueron en la Región Metropolitana y 16 solo en Peñalolén.

A nivel nacional y durante la última jornada, 2.028 personas fueron privadas de libertad.



Revisa el detalle en la siguiente gráfica. Respeta las medidas establecidas para poder seguir adelante en la lucha contra la actual pandemia. #OrdenyPatria pic.twitter.com/y7sruHTTwo — Carabineros de Chile (@Carabdechile) March 30, 2021

Producto de esto, la policía contabilizó 57 detenidos, siete uniformados lesionados, tres nuevos ataques a cuarteles, en Maipú, Puente Alto y La Granja, cuatro vehículos fiscales dañados y buses de transporte público quemados por desconocidos en Ñuñoa, La Pintana y San Joaquín. Además, una mujer que se encontraba en una manifestación en Colina perdió la vida tras ser atropellada.

"Aquí hay un grupo muy minoritario de personas que no respetan ninguna norma, y peor aún, en el quizá un momento de especial ansiedad para la ciudadanía, salen a cometer hechos de violencia", dijo la autoridad del Ministerio del Interior.



"Ayer no había ninguna manifestación pacífica, ni demanda legítima. Ayer lo que hubo, fue violencia intensa de una minoría en contra de Carabineros. Ahí no hay nada que observar. Y peor aún, si detrás de trajes y cascos que dicen ser de observadores de Derechos Humanos, se ocultan bombas molotov”, añadió Galli, acusando que un grupo de personas vestidas con trajes de observadores de Derechos Humanos para evadir controles y que portaban artefactos incendiarios.



De los aprehendidos, 39 fueron por desórdenes graves y delitos contra la salud, mientras que 11 fueron detenidos por porte de artefactos incendiarios.



"Esa minoría violenta no salió a manifestarse, salió ayer a cometer delitos, y en la comisión de delitos, no hay observadores que valgan", cerró Galli.





