Galli por ataques en el Hospital El Pino: "Ninguna desesperación puede llevar a actuar con violencia"

Agencia Aton

06.01.2021

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, manifestó que la desesperación por la pérdida de un familiar no justifica la violencia contra los funcionarios de la Salud, mientras que Carabineros admitió que no tiene personal suficiente para protegerlos en los hospitales.



Galli y el director nacional de Orden y Seguridad, general Esteban Díaz, abordaron la agresión que sufrieron los funcionarios del Hospital El Pino de San Bernardo, por parte de familiares de un fallecido por covid. Los deudos provocaron destrozos en el recinto.

Al respecto, Galli dijo que "cuando una familia ha perdido a un ser querido reacciona con desesperación, y muchas veces esas reacciones son inapropiadas, de mala manera y lo que corresponde ahí es llamar a la calma".



"Hay que entender que no estamos en una situación normal, estamos en pandemia de COVID-19, esas son las medias que ha dispuesto la autoridad sanitaria para evitar el riesgo de contagio y estos resultados", añadió.



"Naturalmente esa desesperación es entendible, pero ninguna desesperación puede llevar a actuar con violencia en contra del personal de salud",enfatizó Galli.



"El personal de Salud también debe protegerse no solo del contagio, sino que también debe contener a muchas de las familias que están desesperadas producto del drama que están viviendo, por eso el llamado a la ciudadanía es a entender, empatizar con esas familias, pero no a reaccionar con violencia frente a estos hechos", agregó.



Por su parte, el general Díaz señaló que Carabineros analiza la situación que vive cada uno de los recintos hospitalarios del país. "Son muchos, no somos suficientes para todos, por lo tanto priorizamos de acuerdo a este análisis criminal dónde Carabineros debe concurrir", explicó.



En todo caso, indicó que "estamos disponibles para concurrir cuando se nos necesita, cuando hay situaciones más graves lógicamente apersonamos más recursos al lugar".