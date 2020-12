Galli y video de Defensoría de la Niñez: "Hubiese sido mejor un mensaje de unión"

"Todas las instituciones públicas, pero particularmente aquellas que protegen a los niños, deben contribuir a no generar más división", dijo el subsecretario Galli, respecto a la frase "saltarse los torniquetes" usado en un video del organismo infantil.

01.12.2020

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, criticó el video de una campaña de la Defensoría de la Niñez, donde se incluye la frase "saltarse los torniquetes" en pos de las demandas.

Según dijo la autoridad, "hubiese sido mejor un mensaje de unión y más positivo", considerando las características del organismo en cuestión.

Para Galli, "todas las instituciones públicas, pero particularmente aquellas que protegen a los niños, deben contribuir a no generar más división".

"Lo importante es que la generación que viene vea a la sociedad con esperanza", complementó.

Estas palabras fueron complementadas este lunes por la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, quien manifestó su "preocupación" con las imágenes.

"Más que a saltarse torniquetes, la invitación debiera ser a participar, involucrarse y construir juntos el país que soñamos. La violencia no es el medio para exigir el respeto a los derechos. Lo preocupante es que una institución pública no debe incitar a la revolución ni a la violencia pues la vía institucional para hacer valer los derechos de niños, niñas y adolescentes en democracia no es esa", aseveró.