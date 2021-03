Gendarmería afirma que entrevista a "Comandante Ramiro" no fue autorizada y anuncia sumario

Agencia Aton

16.03.2021

Gendarmería emitió una declaración en la que afirma que el programa "Mentiras Verdaderas", de La Red, no solicitó permiso para la entrevista con el ex frentista Mauricio Hernández Norambuena y que la nota no fue autorizada por la entidad penitenciaria.

La noche de este lunes, dicho canal de televisión emitió una entrevista en la que el llamado "Comandante Ramiro", afirmó que el asesinato del senador Jaime Guzmán fue un "error político", pero a la vez “una operación ética”.

Tras ello, Gendarmería enfatizó que "el referido medio de comunicación no ha solicitado en ningún momento la realización de la entrevista, ni tampoco ha sido autorizada por Gendarmería de Chile ni tampoco por los tribunales de justicia, incumpliéndose los protocolos que norman tal".

Además, agregan que "en el contexto de la pandemia mundial COVID-19, y debido a la suspensión de visitas familiares por razones sanitarias, se autorizó y protocolizó el uso de teléfonos celulares y plataformas digitales para todos los privados de libertad", medida que busca que logren mantener contacto con sus familiares y seres queridos.

Sin embargo, la utilización de este teléfono para la realización de la entrevista "significa un grave incumplimiento a la normativa penitenciaria, y una mala utilización de los dispositivos que han sido dispuestos para fines absolutamente ajenos a la realización de entrevistas a medios de comunicación".

"Cabe señalar que Gendarmería contempla un procedimiento de solicitud, tanto de los propios privados de libertad, como de los medios de comunicación, para la realización de entrevistas. En ese marco, la entrevista no fue solicitada ni por el propio condenado ni por el medio de comunicación en ningún momento, sin cumplir las normas establecidas para esta instancias".

Por último, enfatizaron en que se "rechaza categóricamente este abuso y grave falta al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, a los protocolos de visita humanitaria dispuestos para toda la población penal y a la falta de solicitud de autorización para el otorgamiento de entrevistas a medios televisivos y/o radiales, razón por la cual se ha instruido el respectivo procedimiento disciplinario respecto del condenado.

Por todo lo anterior, "se ha dispuesto el correspondiente sumario administrativo con el objeto de establecer las circunstancias de la videollamada al medio televisivo, sin el debido control penitenciario que debió ejercerse en un régimen de máxima seguridad, y determinar responsabilidades funcionarias.".